Genoa, Gilardino: "Napoli avversario di livello, ma ho finalmente l'imbarazzo della scelta"

Alberto Gilardino recupera anche Haps, "che andrà in panchina", alla vigilia della trasferta di Napoli, oltre al rientro dalla squalifica di De Winter.

L'obiettivo è riscattare la sconfitta con l'Atalanta ma il tecnico è consapevole del valore degli avversari. "Sarà una partita di livello complicato perché pur non attraversando un momento eccellente il Napoli è una squadra con interpreti forti, con giocatori di talento e con campioni a partire da Osimhen che è rientrato e bisognerà capire se ci sarà. Ma non c'è reparto che non abbia elementi di esperienza e di alta qualità - ha spiegato Gilardino -. Noi abbiamo preparati la sfida nel migliore dei modi in questi giorni, arriviamo dalla gara disputata nel modo giusto contro una squadra forte come l'Atalanta ma abbiamo perso e le sconfitte bruciano ma insegnano".

Chiaro dunque il messaggio lanciato dal tecnico genoano. "Dobbiamo pensare alla gara di domani come ad una partita da affrontare con grandissima determinazione, compattezza difensivo, personalità e coraggio quando avremo la palla. Abbiamo tutte le potenzialità per poter fare un'ottima gara - ha proseguito -. Soprattutto dovremo essere bravi a pensare a quello che dovremo fare noi, dovremo ricercare le ampiezze degli attaccanti con palle pulite ed essere bravi sul recupero palla e sulla prima palla in uscita perché loro sono molto bravi ad aggredire e recuperare il pallone nella metà campo avversaria, la partita si giocherà soprattutto su quello".

Gilardino avrà comunque l'imbarazzo della scelta avendo finalmente l'intera rosa a disposizione. "Stanno tutti bene e la scelta è ampia ma una sana e leale concorrenza è giusto che ci sia. Alza il livello di intensità dentro gli allenamenti e dà modo a me di fare scelte sia dall'inizio che a partita in corso".