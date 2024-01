Genoa, è fatta per Spence in prestito dal Tottenham: giovedì è a Genova. Chi è il terzino inglese

Djed Spence sarà il nuovo esterno destro del Genoa: arriva in prestito dal Tottenham, nell'ambito della trattativa che ha portato Dragusin in Premier League. C'è un diritto di riscatto di 10 milioni per il club rossoblù, mentre l'ingaggio di questi sei mesi sarà tutto a carico degli inglesi.

Il calciatore già domattina arriverà a Genova per siglare l'accordo con i rossoblù.

Spence, classe 2000, è nato a Londra in una famiglia di origini giamiaicane: cresciuto nel Fuhlam, si è poi trasferito al Middlesbrough, con cui ha esordito tra i grandi prima nelle coppe nazionali, poi in Championship (la B inglese).

Nel 2021 il passaggio al Nottingham Forest, sempre in Championship: le 42 partite, playoff inclusi, con 2 gol e 5 assist e le 4 presenze con 1 gol in Fa Cup lo portano all'attenzione del Tottenham, allenato da Conte, che lo acquista nell'estate 2022. Con gli Spurs, però trova poco spazio: solo 4 apparizioni in campionato e solo in scampoli di recupero. Stellini, vice di Conte, ne aveva parlato così: "Per essere costanti bisogna giocare, ma per giocare serve anche costanza negli allenamenti. È bene che cresca sotto questo aspetto, magari prendendo qualche esempio dai compagni di squadra".

A gennaio 2023 il trasferimento in prestito in Francia, al Rennes: qui trova più spazio e colleziona 10 presenze tra Ligue 1 ed Europa League. Il rientro al Tottenham è fugace, perché all'inizio di questa stagione migra ancora a titolo temporaneo al Leeds, in Championship: 7 apparizioni, prima di sciogliere il prestito per trasferirsi a Genova, dove cercherà la consacrazione definitiva.

Spence ha giocato 6 partite nell'U21 inglese e in un'occasione ha anche incontrato i pari età dell'Italia: un'amichevole giocata a Pescara e finita 2-0 per gli inglesi.