FAL, estate più sicura nelle stazioni delle Ferrovie Appulo Lucane: attivo un servizio di vigilanza aggiuntivo

Estate più sicura nelle stazioni delle Ferrovie Appulo Lucane. Da oggi, e per tutto il periodo estivo, l’Azienda ha infatti predisposto un servizio di vigilanza aggiuntivo, per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e ai tanti turisti. I vigilanti sono operativi in tutte le stazioni pugliesi e sono anche abilitati, nei pressi dei tornelli, a svolgere verifiche sul possesso e sulla validità dei titoli di viaggio, nell’ambito del servizio di controllo antievasione da tempo messo in campo dall’Azienda.

Considerato il notevole incremento dei flussi turistici, anche stranieri, nella stazione di Matera centrale, Fal ha attivato per il periodo estivo uno specifico servizio di informazione ed assistenza agli utenti, in italiano ed in inglese, con un presidio fisso. Dal lunedì’ al sabato, quindi, utenti e turisti potranno rivolgersi al personale dedicato per servizi di biglietteria, assistenza ed informazioni sulla circolazione dei mezzi e sulla viabilità cittadina.

Le due iniziative hanno l’obiettivo di aumentare sempre più il target di servizi offerti all’utenza abituale di Fal, ma nel contempo di garantire più sicurezza e adeguata assistenza anche alle migliaia di turisti che in questo periodo utilizzano i nostri mezzi per spostarsi tra Puglia e Basilicata.