Energia eolica, arriva il primo progetto offshore sulla costa occidentale irlandese

Fuinneamh Sceirde Teoranta ha presentato la domanda di autorizzazione per il parco eolico offshore Sceirde Rocks, il primo progetto di questo tipo sulla costa occidentale irlandese. Il piano, che mira a produrre energia per 350.000 case, rappresenta un passo cruciale nella transizione energetica del Paese.

Progetto – La domanda di autorizzazione, sottoposta ad An Bord Pleanála, include un rapporto sull’impatto ambientale e una dichiarazione sugli effetti sulla Natura. Il parco eolico, composto da 30 turbine, sarà situato a una distanza variabile tra 5 e 12 chilometri dalla terraferma, al largo della contea di Galway. Con una capacità totale di 450 MW, il progetto è uno dei quattro selezionati nel primo bando ORESS (Offshore Renewable Electricity Support Scheme) del maggio 2023.

Obiettivi – Una volta operativo, previsto entro il 2030, Sceirde Rocks produrrà energia sufficiente per alimentare fino a 350.000 abitazioni. L’iniziativa è pensata anche per favorire lo sviluppo locale: la società ha annunciato che il progetto contribuirà con circa 3,5 milioni di euro all’anno a iniziative comunitarie, attraverso un Fondo di Beneficio Comunitario.

Dichiarazioni – “Il team ha lavorato instancabilmente per quasi tre anni tra indagini, analisi dei dati e coinvolgimento della comunità per produrre questa domanda completa. Siamo fiduciosi in un esito positivo e pronti a contribuire alla transizione energetica irlandese per molti anni a venire”, ha dichiarato Tim Coffey, responsabile per l’Irlanda di Corio Generation.

Contesto – Attualmente, tutti gli altri progetti di energia eolica offshore in Irlanda si concentrano sulla costa orientale. Sceirde Rocks rappresenta quindi un punto di svolta per lo sfruttamento delle risorse naturali della costa occidentale. Corio Generation, in collaborazione con Ontario Teachers’ Pension Plan, ha già investito in studi geofisici e metoceanici, completati nel 2023, per garantire una pianificazione accurata.

Benefici – Oltre all’impatto energetico, il progetto prevede un totale di 70 milioni di euro in investimenti per il territorio durante i primi vent’anni di attività. Da evidenziare anche il supporto economico già fornito alla comunità locale, pari a 150.000 euro dal 2023.

Futuro – Se approvato, il cantiere potrebbe partire già dal prossimo anno, contribuendo a posizionare l’Irlanda come leader europeo nella produzione di energia rinnovabile. Per la costa occidentale, Sceirde Rocks rappresenta un’opportunità per sviluppare tecnologie innovative e infrastrutture sostenibili, promuovendo la crescita economica delle comunità rurali e costiere.

