Elezioni, Toti: "Scelta coerente e responsabile da parte dei genovesi. Resta l'amarezza per un'occasione perduta sulla riforma della giustizia"

di Redazione

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina ha commentato gli exit poll relatvi alle elezioni amministrative di Genova.

"Per quello che valgono con tutta la prudenza del caso confermano la fiducia a Marco Bucci, una scelta coerente e responsabile da parte dei genovesi. Se così fosse è ovvio che quel campo largo dell'alleanza del centrodestra in questa città e questa regione che ha incluso tante sensibilità funziona e penso debba essere uno spunto di riflessione. Resta l'amarezza per un'occasione perduta sulla riforma della giustizia, si poteva cambiare qualcosa. L'affluenza bassa ormai è un tema endemico in questo periodo, forse troppa gente si è staccata dalla politica e su questo bisogna ragionare".