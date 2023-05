Elezioni Comunali 2023, a Ventimiglia ballottaggio Di Muro-Sismondini. Rixi: "La sinistra vuol fare della città un campo profughi"

A Ventimiglia l'elezione "continua" con il secondo turno: sarà decisivo il ballottaggio del 28-29 maggio per scegliere il nuovo sindaco. In lizza Flavio Di Muro, candidato del centrodestra, e Gabriele Sismondini, esponente del centrosinistra. Tagliato fuori dal secondo turno l'ex primo cittadino Gaetano Scullino, arrivato quarto dietro anche a Tiziana Panetta.

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, segretario della Lega, commenta così al termine del primo turno: “L’alleanza che va dal Pd ai resti del M5s vuole trasformare Ventimiglia in un campo di accoglienza. Un carrozzone di ideologie estreme, una accozzaglia che non permetterebbe di affrontare in modo concreto temi importanti come la lotta all’immigrazione incontrollata e la difesa dei frontalieri italiani. I ventimigliesi chiedono più sicurezza e la possibilità di programmare il futuro con idee condivise e comunione d’intenti. Flavio Di Muro ha il curriculum e la preparazione necessaria, conosce bene il percorso per coinvolgere le istituzioni locali e nazionali per investire sul futuro della città. Ventimiglia è la vetrina del nostro Paese per chi arriva dall’estero, un gioiello da salvaguardare. Lotta all’immigrazione incontrollata, sviluppo del commercio, difesa dei frontalieri italiani e rispetto della cosa pubblica sono le parole d’ordine del centrodestra unito e di tutti coloro che credono in una società migliore”.