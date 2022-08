Autostrade, casello di Genova Ovest: da lunedì il via ai lavori, rischio caos

di Redazione

Trasportounito Liguria: "Chiudere il casello è una follia, problemi di traffico e danni economici per le aziende"

Rischio caos da domani a Genova. La chiusura per lavori del casello di Genova Ovest dalle 22 alle 6 di mattina e la riduzione delle carreggiate rischiano di provocare gravi disagi al traffico.

Il casello è quello utilizzato da migliaia di automobilisti in arrivo ogni giorno per imbarcarsi sui traghetti o per lasciare la città dopo le vacanze. E' stato previsto un piano alternativo con informazioni capillari ma la c'è la preoccupazione che possano verificarsi grossi problemi. Riduzioni delle carreggiate a fasi alterne anche nelle ore diurne, sia sulla rampa di accesso dalla Sopraelevata sia nella prima galleria dopo il casello. La chiusura avrà notevoli ripercussioni anche per gli autisti dei tir diretti o in uscita dal porto.

«Chiudere il casello di Genova Ovest in questo periodo è una follia visto il picco di merci che sono previste sino a Ferragosto in entrata e uscita dalle banchine - spiega Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportounito - Prevediamo il caos sulle strade ma soprattutto danni economici".

I lavori per le barriere spartitraffico e l'adeguamento impianto antincendio della galleria San Bartolomeo sono stati giudicati urgenti da Autostrade e per questo non rinviabili.

Da lunedì disagi anche lungo la strada statale 456 del Turchino. A causa di "problemi strutturali" a un ponte da lunedì 8 agosto a Campo Ligure entrerà in vigore un'ordinanza dell'Anas che impone limitazioni al transito pesante.