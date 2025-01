Aggressione omofoba a Genova, il Consiglio comunale si spacca sulla solidarietà

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito in Consiglio Comunale, dove la mozione proposta dalla consigliera Cristina Lodi (Gruppo Misto) è stata approvata. Il documento impegna l’amministrazione comunale a collaborare con le Forze dell’Ordine per assicurare alla giustizia i colpevoli e promuovere iniziative contro l’odio e l’intolleranza. Prevista anche la destinazione di risorse per sensibilizzare le scuole, in collaborazione con associazioni come Arcigay e Liguria Rainbow.

Divisioni politiche – Nonostante la condanna unanime dell’episodio, il voto non è stato privo di polemiche. Federico Bertorello, capogruppo della Lega, ha espresso contrarietà alla mozione, criticando il riferimento esplicito a determinate associazioni, definito “strumentalizzante”. Di parere opposto Marco Barbieri (Genova Domani), che ha evidenziato come la mozione sia in linea con una cultura liberale e inclusiva.

