Un questionario per sensibilizzare le vittime di violenza a chiedere aiuto ai centri

Municipio Centro Est e centri antiviolenza del territorio uniti per sensibilizzare le donne in difficoltà a chiedere aiuto. Un'iniziativa lodevole che vedrà la luce a breve e che è stata articolata nel dettaglio grazie all'impegno di vari profili, e che ha preso il via dalla commissione I presieduta da Massimiliano Massa. Telenord ha intervistato Paola Olivieri, delegata per le pari opportunità, e Gabriella Grasso, presidentessa del centro Per non subire violenza APS.

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