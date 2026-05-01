Sampierdarena, il “tombino bum bum” diventa un caso: intervento in arrivo dopo la segnalazione

"Bum bum", è il tombino rumoroso diventato, in poche ore, il più famoso d’Italia. poche ore dopo la pubblicazione di un reel, ha superato le 122.000 visualizzazioni sulla pagina Instagram di Telenord, generando un’ondata di commenti: tra ironia, critiche e tante segnalazioni dei residenti esasperati dal rumore continuo.

Il caso nasce dalle proteste di chi abita tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena, dove il tombino, posizionato al centro della carreggiata, produce un forte rumore ogni volta che un veicolo ci passa sopra, soprattutto di notte. Un disagio costante, amplificato dal traffico intenso e dalla presenza di mezzi pesanti.

Proprio grazie alla visibilità mediatica, sono intervenuti i vigili urbani per un sopralluogo. È stato effettuato un primo intervento tampone, un “tappullo” come si dice a Genova: applicate delle guarnizioni per ridurre il rumore. Tuttavia, a causa dell’elevato traffico, la soluzione ha retto poco e il tombino ha ripreso subito il suo caratteristico “bum bum”.

La buona notizia è che è già stata promessa una soluzione definitiva: entro metà maggio il tombino verrà sostituito. Al momento non è possibile intervenire in modo strutturale perché la zona è interessata da lavori e non si può bloccare il traffico in sicurezza.

Nel frattempo, il caso dimostra quanto le segnalazioni dei cittadini, se portate all’attenzione pubblica, possano ottenere risultati concreti. Ancora per poco, dunque, il “tombino bum bum” continuerà a farsi sentire: ma presto, tornerà il silenzio e notti un po' più tranquille per i residenti, traffico permettendo.

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