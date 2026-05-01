Pegli, aiuole curate dai commercianti: il quartiere fa squadra per il verde

Nel quartiere di Pegli, in via Martiri della Libertà e sul lungomare, prende forma un esempio concreto di collaborazione tra cittadini, commercianti e volontari. Le aiuole, un tempo trascurate, oggi sono curate con attenzione grazie all’impegno del Comitato locale e al contributo diretto delle attività della zona.

Parrucchieri, agenzie immobiliari, farmacisti e ristoratori hanno “adottato” fioriere e spazi verdi, occupandosi della loro manutenzione insieme a volontari ed esperti giardinieri. Un lavoro costante fatto di pulizia, nuove piantumazioni e cura quotidiana, che restituisce decoro e bellezza alle strade del quartiere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare uno dei quartieri più verdi della città, con particolare attenzione all’importanza del verde urbano anche alla luce dei cambiamenti climatici. Il Comitato Pegli Bene Comune, attivo da anni, sottolinea come questo impegno non sostituisca quello delle istituzioni, ma rappresenti un supporto concreto e una dimostrazione di amore per il territorio.

Oltre alla cura delle aiuole, il progetto punta a creare una rete tra cittadini e realtà locali, promuovendo nuove iniziative per la riqualificazione urbana. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: strade più ordinate, spazi accoglienti e una comunità unita che lavora insieme per rendere Pegli sempre più vivibile.

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