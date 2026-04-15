Genova candidata alle Olimpiadi, Bucci: “Grande ricaduta sul territorio”

A margine del punto stampa sul Felettino, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema delle Olimpiadi, sottolineandone il valore non solo sportivo ma soprattutto strategico per i territori coinvolti.

Nel suo intervento, Bucci ha evidenziato come le recenti edizioni olimpiche abbiano rappresentato un successo significativo, capaci di generare importanti ricadute economiche e infrastrutturali. Le Olimpiadi, infatti, non sono soltanto una competizione sportiva di livello mondiale, ma un’occasione concreta di sviluppo e rilancio per le aree che le ospitano o che partecipano al sistema organizzativo.

Il presidente ha poi richiamato il potenziale della Liguria, con particolare attenzione alla città di Genova, che grazie al suo rapporto con il mare può offrire un contributo rilevante. Non solo discipline acquatiche tradizionali, ma anche sport legati alla cultura e alla storia del territorio.

Guardando al futuro, Bucci ha spiegato che la Regione sta lavorando a un piano complessivo di valorizzazione delle infrastrutture sportive esistenti, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e credibile. Un progetto che si inserisce in una visione più ampia, quella della collaborazione tra Liguria, Lombardia e Piemonte, territori che insieme rappresentano una delle aree europee con la maggiore varietà altimetrica e potenziale sportivo.

In questa prospettiva prende forma anche l’idea di una macro-regione del Nord-Ovest, capace di fare sistema e di presentarsi in modo competitivo nei grandi eventi internazionali. Le Olimpiadi diventano quindi non solo un obiettivo, ma anche un’occasione per rafforzare sinergie, investimenti e visione strategica condivisa.