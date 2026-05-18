Funivia in Valbisagno: la commissione non dirada le perplessità
di Redazione
Continua a tenere banco il tema della funivia in Valbisagno. La commissione che si è tenuta giovedì scorso a Palazzo Tursi non ha diradato dubbi e perplessità, soprattutto da parte dei tanti comitati intervenuti. La conferma arriva da Claudio Regazzoni (Si skymetro e Metropolitana Prato - Brignole) che, ai microfoni di Telenord approfondisce la propria posizione ed evidenzia gli aspetti più nebulosi.
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