Funivia in Valbisagno: la commissione non dirada le perplessità

Continua a tenere banco il tema della funivia in Valbisagno. La commissione che si è tenuta giovedì scorso a Palazzo Tursi non ha diradato dubbi e perplessità, soprattutto da parte dei tanti comitati intervenuti. La conferma arriva da Claudio Regazzoni (Si skymetro e Metropolitana Prato - Brignole) che, ai microfoni di Telenord approfondisce la propria posizione ed evidenzia gli aspetti più nebulosi.

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