Dipendenze, Salis e Bucci: “Da Genova una strategia condivisa per affrontare nuove fragilità”

Genova ospita da oggi al 20 maggio il Simposio Mondiale della World Federation of Therapeutic Communities (WFTC), appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali. Obiettivo dell’incontro è la stesura della “Carta di Genova 2026-2036”, documento che punta a definire linee guida e strategie condivise per il prossimo decennio.

Inaugurazione – I lavori si sono aperti nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con una partecipazione numerosa di operatori, professionisti e cittadini. L’evento è promosso dalla WFTC insieme alla Fondazione CEIS Genova e alla Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT).

Interventi – Ad aprire il simposio sono stati i saluti istituzionali della sindaca Silvia Salis. “Le dipendenze non possono essere affrontate soltanto in chiave di sicurezza – ha dichiarato – ma come una questione sanitaria, sociale, educativa e relazionale. Servono risposte integrate”. La sindaca ha ricordato il lavoro avviato dal Comune insieme ad Asl 3, Coread, Municipi e Prefettura per affrontare in modo coordinato le situazioni di fragilità.

Confronto – Durante l’inaugurazione sono intervenuti anche il vicepresidente WFTC e presidente CEIS Genova Enrico Costa, l’arcivescovo Marco Tasca, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Presente anche l’assessora al Welfare Cristina Lodi, che ha definito il simposio “un’occasione importante per confrontarsi sulle nuove forme di dipendenza e sulle strategie di presa in carico delle persone”.

Il segnale – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha definito il ritorno del congresso a Genova “un segnale importante per la città e la regione”. “Oggi le dipendenze sono molte di più rispetto al passato – ha detto – non solo sostanze chimiche, ma anche gioco d’azzardo, tecnologia e psicofarmaci. È una grande sfida che richiede coraggio e rispetto della dignità delle persone. A Genova abbiamo una buona storia, ma dobbiamo continuare a costruirne una ancora migliore”.

Le comunità – Il vicepresidente WFTC e presidente CEIS Genova Enrico Costa ha evidenziato il ruolo centrale delle comunità terapeutiche nel percorso di cura. “La comunità terapeutica è uno degli interventi più potenti e impegnativi per chi esce dalle dipendenze”, ha spiegato, sottolineando come il modello vari a livello internazionale in base a normative e risorse disponibili. “In questi giorni si confrontano esperienze e modelli per arrivare a un testo condiviso che possa essere messo a disposizione di istituzioni come ONU e governi, così da migliorare gli interventi terapeutici”.

Sfide – Al centro del dibattito ci sono soprattutto le nuove emergenze legate alle droghe sintetiche, al disagio giovanile e alle forme contemporanee di marginalità. Oltre duecento delegati provenienti dai cinque continenti parteciperanno a tavoli tematici dedicati alle migliori pratiche educative e terapeutiche.

Obiettivo – La “Carta di Genova” rappresenterà il documento conclusivo del simposio e sarà pensata come una road map internazionale per orientare politiche sociali, sanitarie ed educative nei prossimi dieci anni.

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