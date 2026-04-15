Corso Podestà, quanti problemi. Necessario accelerare gli interventi
di Redazione
La consigliera municipale Centro Est Daniela Marziano si sofferma sui problemi che attanagliano da tempo Corso Podestà. In diretta su Telenord richiede interventi urgenti, per far tornare la strada agli antichi fasti ed eliminare i fattori di pericolo. Un pensiero anche a quel che riguarda la rotonda di Carignano e via Corsica, che dovrà restare chiusa almeno due mesi per i lavori di ripristino delle tubature.
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