Attualità

A Scignoria! la storia dell'Alpino Renzo partito da Pordenone e arrivato a Serra Riccò a piedi

di Gilberto Volpara

Parla la sua lingua del nord est italiano e dice: "I dialetti? Noi li conosciamo tutti"

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Grande festa a Serra Riccò per l'arrivo dell'Alpino Renzo Corazza.

 

A telenord.it racconta nel suo dialetto: "Sono partito il primo aprile e sono qui trovando riparo da tanti amici Alpini. Non mi aspettavo questa accoglienza. Il significato? L'orgoglio degli Alpini, la fatica non ci spaventa". 

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alpini serra riccò

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