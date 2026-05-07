A Scignoria! la storia dell'Alpino Renzo partito da Pordenone e arrivato a Serra Riccò a piedi

Grande festa a Serra Riccò per l'arrivo dell'Alpino Renzo Corazza.

A telenord.it racconta nel suo dialetto: "Sono partito il primo aprile e sono qui trovando riparo da tanti amici Alpini. Non mi aspettavo questa accoglienza. Il significato? L'orgoglio degli Alpini, la fatica non ci spaventa".

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