A Scignoria! la storia dell'Alpino Renzo partito da Pordenone e arrivato a Serra Riccò a piedi
di Gilberto Volpara
Parla la sua lingua del nord est italiano e dice: "I dialetti? Noi li conosciamo tutti"
Grande festa a Serra Riccò per l'arrivo dell'Alpino Renzo Corazza.
A telenord.it racconta nel suo dialetto: "Sono partito il primo aprile e sono qui trovando riparo da tanti amici Alpini. Non mi aspettavo questa accoglienza. Il significato? L'orgoglio degli Alpini, la fatica non ci spaventa".
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Tags:alpini serra riccò
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