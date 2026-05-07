3° Forum Energia, Fabbri: “Ansaldo Energia è tornata in utile e gli ordini sono cresciuti del 28%”

Ansaldo Energia accelera sulla transizione energetica e rafforza il proprio ruolo nel settore della produzione elettrica. L’azienda guarda a tecnologie diversificate, dal gas al nucleare fino all’idrogeno verde, registrando intanto una forte crescita degli ordini e un ritorno alla redditività.

Strategia – “Produciamo tecnologia per generare energia elettrica e siamo presenti in tutti i principali settori”, spiega l’amministratore delegato Fabrizio Fabbri. Il gruppo opera infatti nel comparto termoelettrico con turbine a gas di ultima generazione considerate ad alta efficienza e attualmente molto richieste dal mercato.

Nucleare – Tra gli ambiti su cui Ansaldo Energia continua a investire c’è anche il nucleare. L’azienda lavora sia sulle tecnologie tradizionali sia sui sistemi più avanzati, come gli small modular reactor, i reattori modulari di nuova generazione. Lo sguardo è rivolto anche alle prospettive future della quarta generazione nucleare e alla fusione. “Per la fusione però si parla di orizzonti temporali molto lunghi, intorno al 2060”, osserva Fabbri.

Green Tech – Un altro settore strategico è rappresentato dalla controllata Green Tech, impegnata nello sviluppo dell’idrogeno verde, della cattura della CO2 e delle microturbine. Il gruppo punta così non solo alla produzione di energia, ma anche allo stoccaggio energetico attraverso tecnologie legate all’idrogeno.

Crescita – I risultati economici segnano una fase di rilancio. “Negli ultimi tre anni abbiamo riportato la società in utile”, sottolinea Fabbri. Solo nell’ultimo anno gli ordini sono cresciuti del 28%, con ulteriori prospettive di sviluppo anche per il prossimo esercizio.

Filiera – L’azienda evidenzia inoltre il forte radicamento industriale italiano ed europeo: circa il 70% della supply chain si trova in Italia, mentre il 90% è localizzato in Europa. Un elemento che, secondo il management, contribuisce a sostenere occupazione e investimenti anche in Liguria.

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