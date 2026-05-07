3° Forum Energia, Dell'Orco: “Biometano e idrogeno saranno parte della nuova energia”

Le reti del gas si preparano a cambiare ruolo nella transizione energetica. Da infrastrutture pensate esclusivamente per il metano, a sistemi in grado di gestire anche biometano, idrogeno e gas sintetici. È la visione illustrata da Pier Lorenzo Dell’Orco, Ad di Italgas Reti e presidente di Proxigas, intervenuto sul tema dell’evoluzione energetica e delle nuove sfide del settore.

Scenario – Secondo Dell’Orco, le reti del gas rappresentano già oggi un’infrastruttura strategica e possono continuare a esserlo anche nei prossimi decenni. Il cambiamento passa soprattutto dalla digitalizzazione e dalla capacità di adattarsi a combustibili diversi rispetto al passato.

“Il futuro delle reti del gas è trasformarsi da un asset concepito e gestito per oltre 100 anni per un solo tipo di gas, il metano, ad un asset moderno digitalizzato”, ha spiegato.

Nuove energie – Al centro della trasformazione ci sono i gas rinnovabili. In particolare il biometano, che in Italia sta registrando una crescita significativa, e l’idrogeno, considerato una delle risorse chiave per la decarbonizzazione dei consumi energetici.

Dell’Orco guarda anche oltre: “Non più solo il gas metano ma anche gas rinnovabili, il biometano oggi e nel futuro l’idrogeno, perché no guardando oltre anche il gas sintetico”.

Infrastrutture – Uno dei punti evidenziati riguarda la compatibilità della rete esistente con le nuove esigenze energetiche. Secondo il presidente di Proxigas, non sarebbero necessari interventi strutturali particolarmente invasivi.

“Con pochi investimenti addizionali, soprattutto a livello hardware, il ferro è già idoneo”, ha sottolineato, spiegando come la rete possa già sostenere una parte importante del processo di innovazione.

Transizione – L’obiettivo finale è quello di rendere le infrastrutture energetiche protagoniste della riduzione delle emissioni. Le reti del gas, grazie all’integrazione dei nuovi combustibili a basso contenuto di carbonio, potrebbero infatti diventare uno degli strumenti principali della transizione energetica italiana ed europea.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.