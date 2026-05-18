Sabato la cena condivisa: attese oltre 4000 persone per una festa che attraversa il centro storico
di Claudio Baffico
Tutto esaurito per la Cena Condivisa 2026, l’appuntamento collettivo che sabato 23 maggio trasformerà il centro storico di Genova in una lunga tavolata a cielo aperto. Le prenotazioni sono state chiuse in anticipo per raggiungimento del limite massimo di partecipanti: saranno infatti circa 4000 le persone coinvolte nell’iniziativa diffusa tra vicoli, piazze e carruggi della città vecchia.
L’evento attraverserà i tre storici sestieri del centro cittadino, sviluppandosi da Piazza San Giorgio fino alla Commenda di Prè, passando per il Molo, la Maddalena e il nuovo tratto inserito quest’anno tra Banchi e Campetto. Un ampliamento che conferma la crescita costante della manifestazione e la forte partecipazione registrata negli ultimi anni.
Nata dal desiderio di residenti e frequentatori del quartiere di condividere una cena in strada, la manifestazione si è trasformata progressivamente in un grande momento di socialità, incontro e vita di comunità. Dal 2024, grazie al coinvolgimento di associazioni, commercianti, realtà territoriali e cittadini, la Cena Condivisa è diventata uno degli eventi più riconoscibili e partecipati del calendario genovese.
Anche per questa edizione saranno migliaia le persone attese: abitanti del centro storico, studenti, visitatori provenienti da altri quartieri, turisti e famiglie prenderanno posto lungo il percorso per vivere una serata all’insegna della convivialità e della condivisione. Un format semplice ma capace di generare relazioni e valorizzare gli spazi pubblici, tanto da aver ispirato iniziative simili anche in altre zone della città.
L’obiettivo resta quello di restituire alle strade e alle piazze una dimensione diversa, più partecipata e collettiva. La Cena Condivisa non vuole essere soltanto un’occasione per mangiare insieme, ma anche un modo concreto per rafforzare il senso di appartenenza, creare legami tra le persone e promuovere un’idea inclusiva di spazio urbano.
La partecipazione sarà completamente gratuita e senza vincoli particolari: chi si è registrato potrà portare da casa cibo e bevande da condividere oppure acquistare la cena direttamente nelle attività commerciali aperte lungo il tragitto.
Il percorso sarà suddiviso in dieci aree e toccherà alcuni dei luoghi simbolo del centro storico: da via San Lorenzo a Piazza Cinque Lampadi, da Banchi a Campetto, passando per San Luca, Fossatello, via del Campo e fino a Piazza della Commenda. Per una sera, i vicoli genovesi si trasformeranno così in un’unica grande tavola diffusa.
La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di numerose realtà del territorio, tra cui associazioni, attività commerciali, enti culturali e sponsor che hanno scelto di sostenere l’organizzazione dell’evento e promuovere un modello di città basato su partecipazione, condivisione e cura dello spazio pubblico.
Lo spirito dell’iniziativa resta racchiuso nel motto che accompagna la manifestazione sin dalle prime edizioni: “chi mangia insieme, resta insieme”. Un messaggio semplice che racconta l’essenza della Cena Condivisa e la volontà di vivere il centro storico come luogo aperto, inclusivo e capace di creare comunità attraverso il gesto quotidiano dello stare a tavola insieme.
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