Recco, festa della focaccia, Bernini: "Accogliamo ventimila persone all'insegna del mare e della gastronomia locale"
di Redazione
La manifestazione, che si svolge dal 1955, richiama ogni anno migliaia di persone nella cittadina del Levante ligure
"È una festa, non una sagra, perché la focaccia viene regalata". Così Lucio Bernini, presidente del Consorzio della Focaccia di Recco, racconta lo spirito della storica Festa della Focaccia, arrivata quest’anno alla 71ª edizione.
La manifestazione, che si svolge dal 1955, richiama ogni anno migliaia di persone nella cittadina del Levante ligure. Secondo Bernini, sono tra le 15 e le 20mila le presenze registrate durante la giornata, con un’affluenza in continua crescita.
"Le persone scelgono di trascorrere la domenica qui a Recco con noi", spiega Bernini, sottolineando come l’evento unisca gastronomia, intrattenimento e valorizzazione del territorio.
Oltre alla distribuzione gratuita della celebre focaccia col formaggio, il programma propone mercatini, spettacoli musicali e visite al santuario cittadino. "Vogliamo che gli ospiti si divertano e trascorrano una giornata al mare", aggiunge il presidente, ricordando anche le due Bandiere Blu conquistate da Recco.
Tra i dati più significativi c’è quello legato al turismo organizzato: "L’affluenza dei pullman ormai si attesta attorno al centinaio", racconta Bernini. I visitatori arrivano soprattutto dalla Svizzera, dal Nord Italia e, sempre più spesso, anche da Toscana e Lazio.
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