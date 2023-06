Rapallo, il ministro Salvini sulle opere liguri: "Diga, Terzo Valico e Gronda senza pari negli ultimi anni"

Il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini:

"Sono fiducioso e determinato. Se continuiamo così l'Italia avrà un futuro bellissimo. Su Genova e la Liguria ci sono dei progetti accattivanti, su tutti la diga. Parliamo della più grande opera di ingegneria idraulica al mondo, che allargherà il porto per agevolare le grandi navi che genereranno più lavoro e più ricchezze. C'è poi il Terzo Valico: a lavori finiti Genova e Milano saranno collegate con solo un'ora di percorrenza. In otto mesi non possiamo miracoli, ma abbiamo bene idea di quello che vogliamo fare. Infine la gronda, il patto con Autostrade per l'Italia è d'acciaio. Per i liguri, per i genovesi, per i milanese liguri d'adozione e per tutti gli italiani la gronda è un'opera che s'ha da fare. Nei prossimi anni tutte le organizzazioni statali dovranno remare nella stessa direzione: sovrintendenze, ministero della cultura, ministero dell'ambiente. Io nel codice degli appalti ho tolto la parola 'no': a nessun ufficio della pubblica amministrazione sarà più possibile rispondere negativamente a un imprenditore, al massimo si potrà dire 'sì, ma..'.