Genoa - Venezia 0 - 0, traversa di Crnigoj con miracolo di Martinez

Dopo una lunga sosta, torna il campionato di Serie B anche per il Genoa di mister Alberto Gilardino, che allo stadio Luigi Ferraris ospita il Venezia di Paolo Vanoli. Prima da titolare per mimmo Criscito dopo il ritorno in rossoblù, in avanti spazio ad Aramu e Gudmundsson a supporto di Puscas.

LA CRONACA

21' primo squillo della gara del Genoa, Aramu riceve da Jagiello e prova il sinistro teso dal limite, attento Joronen

36' occasionissima per il Venezia, Busio penetra in area da rimessa laterale, palla in mezzo per Crnigoj che calcia sul primo palo, sfiorandolo

40' ancora Venezia, ancora Crnigoj: contropiede degli ospiti con Phjanpalo che fa la sponda, il centrocampista spara col sinistro e Martinez fa un miracolo deviando la palla sulla traversa

42' Venezia pericolo con Haps che viene sganciato a sinistra, un grande intervento di Dragusin evita guai per Martinez

Le formazioni ufficiali:

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Criscito; Strootman, Frendrup, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Puscas All. Gilardino

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Tessman, Haps; Crnigoj; Pohjanpalo, Pierini All. Vanoli

Arbitro: sig. Gianpiero Mele