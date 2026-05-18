Bucci e Pierfederici celebrano le Frecce Tricolori: “Varazze cartolina d’Italia, emozione unica nel cielo della Liguria"

Una giornata di emozioni, orgoglio nazionale e grande partecipazione popolare quella vissuta a Varazze in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori, che ha richiamato sul litorale ligure circa 40 mila persone. A sottolineare il valore dell’evento sono stati il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco Luigi Pierfederici, protagonisti di una giornata definita da entrambi “indimenticabile”.

“È uno spettacolo che tocca il cuore, che disegna la bandiera italiana nel cielo e che riesce ogni volta a emozionare tutti”, ha dichiarato Bucci al termine dell’esibizione. Il presidente ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale, i volontari e tutte le forze coinvolte nell’organizzazione: “Il sindaco ha fatto un lavoro eccezionale nel coordinare un evento così complesso. Non si organizza tutti i giorni una manifestazione di questo livello”.

Bucci ha poi evidenziato il forte richiamo turistico della manifestazione e la capacità della Liguria di ospitare grandi eventi nonostante le difficoltà infrastrutturali: “Siamo riusciti a portare qui 40mila persone, potenziando anche i treni perché arrivare in ferrovia era la soluzione migliore. È un risultato importante che dimostra quanto questi territori siano straordinari”.

Le Frecce Tricolori, ha aggiunto il presidente, rappresentano “Un magnifico ambasciatore dell’italianità nel mondo”, simbolo delle capacità italiane non solo nel volo ma anche nella tecnologia, nell’ingegneria e nell’eccellenza del Made in Italy.

Grande soddisfazione anche nelle parole del sindaco Pierfederici, che ha definito il passaggio del grande tricolore sopra il Golfo di Varazze “Un’emozione grandissima. È stata una cartolina meravigliosa non solo per Varazze ma per tutta la Liguria. Una città piena di persone che hanno seguito con il fiato sospeso le evoluzioni degli aerei e gli show storici che hanno preceduto l’esibizione”.

Per il primo cittadino, la manifestazione ha rappresentato anche un momento di unità e collaborazione istituzionale: “Organizzare eventi di questo tipo significa creare una sinergia a 360 gradi tra volontari, forze dell’ordine, esercito, prefettura e tutte le realtà del territorio. Questa è la nostra forza”.

Pierfederici ha anche sottolineato il valore promozionale dell’evento in vista della stagione turistica ormai alle porte: “Varazze si sta confermando una delle località più ricercate d’Italia. Investiamo su turismo di qualità, cultura ed eventi, valorizzando un territorio unico, con un mare stupendo e le bandiere blu che testimoniano l’eccellenza della nostra città”.

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