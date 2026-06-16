G19+2 Sanità, Cattaneo: "CdS punta sull'intelligenza artificiale, oltre 100 radiologi già al lavoro con il supporto dell'IA"

L'intelligenza artificiale si sta affermando come una delle principali leve di innovazione nel settore sanitario. Un percorso che Casa della Salute ha intrapreso da tempo e che oggi sta producendo risultati concreti, soprattutto nell'ambito della diagnostica per immagini.

A fare il punto è Carlotta Cattaneo, che sottolinea come il gruppo abbia avviato già da un anno un importante programma di trasformazione digitale.

«L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più protagonista anche a livello sanitario. Casa della Salute ha intrapreso già da un anno un percorso che ci sta portando a innovare diversi processi clinici attraverso queste tecnologie», spiega.

Particolare attenzione è stata dedicata alla diagnostica per immagini, settore nel quale l'azienda ha introdotto soluzioni avanzate sia nelle apparecchiature sia nei processi di refertazione e supporto clinico.

«Quest'anno abbiamo lavorato in modo specifico sul percorso di diagnostica per immagini, portando l'intelligenza artificiale direttamente sulle macchine che eseguono le prestazioni, in particolare sulla risonanza magnetica», afferma Cattaneo. «Parallelamente abbiamo adottato otto strumenti di intelligenza artificiale dedicati al supporto decisionale clinico, applicati a quattro diverse modalità diagnostiche e a oltre otto tipologie di prestazioni».

L'obiettivo è quello di affiancare i professionisti sanitari con strumenti in grado di aumentare precisione, rapidità ed efficacia nell'analisi degli esami, senza sostituire il ruolo del medico.

«In questo momento più di 100 radiologi della nostra rete stanno già lavorando con il supporto decisionale dell'intelligenza artificiale», conclude Cattaneo, evidenziando come l'integrazione tra competenze mediche e tecnologie innovative rappresenti una delle direttrici strategiche per il futuro della sanità.

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