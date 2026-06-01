Vittorio Malingri a “Incontri in blu”: il marinaio libero che ha fatto della vita un’avventura

Il prossimo appuntamento di Incontri in blu, in programma il 4 giugno al Galata Museo del Mare, avrà come protagonista Vittorio Malingri, figura storica della vela italiana. A presentarlo, intervenendo a Liguria Live a Telenord, è il giornalista e organizzatore degli 'Incontri' Fabio Pozzo, che lo descrive prima di tutto come un marinaio, poi navigatore, velista e progettista, cresciuto in una famiglia che ha il mare nel proprio DNA.

La storia di Malingri affonda le radici in un’esperienza straordinaria: da bambino partecipò al giro del mondo compiuto dalla sua famiglia dopo che il padre Franco decise di lasciare il lavoro da manager per partire in barca. Un viaggio che, come ama raccontare lo stesso Vittorio, non è mai davvero finito, perché tutte le sue successive imprese rappresentano tappe di quella stessa avventura.

Secondo Pozzo, Malingri è un personaggio capace di affascinare non solo per le sue imprese nautiche, ma anche per il suo carattere anticonformista e schietto. Lo definisce un uomo libero, poco incline ai compromessi e alle convenzioni, tanto da paragonarlo al “Keith Richards della vela” per il suo spirito indipendente e fuori dagli schemi.

Durante l’incontro racconterà una vita intensa fatta di regate, tentativi di giro del mondo, naufragi e avventure vissute insieme ad altri grandi protagonisti della navigazione, tra cui Giovanni Soldini. Pozzo ricorda come i due, ancora giovanissimi, condivisero esperienze pionieristiche tra Cuba e Bahamas e come, anni dopo, si ritrovarono insieme nell’incidente del trimarano di Soldini ribaltatosi nell’Atlantico.

L’obiettivo dell’incontro, sottolinea Pozzo, sarà andare oltre il personaggio pubblico per scoprire l’uomo e la sua filosofia del mare. Un’occasione per conoscere da vicino una figura che ha trasformato la passione per la navigazione in uno stile di vita e che continua a rappresentare un esempio di libertà, avventura e autenticità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.