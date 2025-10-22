Valle Scrivia, Sanna (PD): “Servono risposte e l’automedica h24. Basta promesse, la valle non può essere dimenticata”

La Valle Scrivia torna a chiedere con forza un servizio di emergenza completo e operativo 24 ore su 24. Dopo mesi di sollecitazioni e promesse, il capogruppo PD in Regione Liguria, Armando Sanna, rilancia l’appello per l’attivazione dell’automedica h24. Questa sera a Busalla un’assemblea pubblica organizzata dalla Croce Verde e da “Busalla Informa” darà voce a cittadini, amministratori e volontari.

Emergenza – “La Valle Scrivia non può essere dimenticata e non può restare isolata”, dichiara Sanna. “Dopo mesi di promesse e rinvii è arrivato il momento di dire basta: serve subito l’automedica h24, sette giorni su sette.”

Criticità – Il consigliere regionale sottolinea i problemi quotidiani legati alla viabilità e ai tempi di intervento dei mezzi di soccorso: “Tra cantieri, deviazioni e traffico, i tempi si allungano e ogni minuto perso può costare una vita.”

Interrogazioni – Negli ultimi mesi Sanna ha portato la questione più volte in Consiglio regionale, chiedendo chiarezza su risorse, tempistiche e responsabilità. “Ora servono risposte concrete – aggiunge –. Vogliamo sapere quando sarà attivato davvero il servizio h24 e quali fondi sono stati stanziati.”

Comunità – Per Sanna la mobilitazione dei cittadini è un segnale importante: “L’assemblea di questa sera dimostra che la valle è viva e vuole farsi sentire. È una battaglia condivisa, portata avanti da chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale. Abbiamo ottenuto un primo passo con le 12 ore, ma ora dobbiamo completare il percorso.”

