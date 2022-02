Val Fontanabuona, incendio sul Monte Ramaseto

di Redazione

Da quello che si apprende dovrebbe trattarsi di un rogo boschivo che non si trova però a ridosso delle abitazioni

Un altro incendio è divampato in Liguria, l'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sul monte Ramaceto, nei pressi del comune di Orero, in Val Fontanabuona. Al momento sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova e di Chiavari, in azione per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Dalle prime notizie, si dovrebbe trattare di un rogo boschivo non a ridosso delle abitazioni. Anche in caso, come già avvenuto settimana scorsa, le forti raffiche di vento stanno alimentando l'incendio e mettendo in difficoltà il lavoro dei vdf, che stanno provando a tenere sotto controllo la situazione.

* notizia in aggiornamento