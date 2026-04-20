Uccelli migratori a Pra’, coppia di Cavalieri d’Italia incanta la foce del Branega

Sotto una pioggia fitta e insistente, di quelle che bagnano davvero, la natura si prende la scena alla foce del rio Branega, a Pra’. Nonostante il maltempo, lo spettacolo offerto da due splendidi esemplari di Cavalieri d’Italia, uccelli rari e protetti, cattura l’attenzione e regala immagini di grande eleganza.

In questi giorni, infatti, è in corso il periodo delle migrazioni e diverse specie stanno attraversando l’area. I Cavalieri d’Italia, in particolare, si distinguono per il loro volo sinuoso e armonioso, ma anche per la loro presenza a terra: sono uccelli “camminatori” che prediligono ambienti tra acqua dolce e salmastra, proprio come quello della foce del Branega, al confine con il canale di calma.

L’area rientra nella cosiddetta fascia di rispetto di Pra’, un’oasi naturalistica che comprende il Parco delle Dune e il Parco Dapelo. Proprio qui, in queste ore, sono in corso interventi di manutenzione del verde da parte degli operai, impegnati nello smaltimento del materiale vegetale con appositi macchinari.

Accanto alla bellezza del paesaggio, però, emergono anche le criticità segnalate dai cittadini. Il Parco delle Dune risulta infatti chiuso a intermittenza, una situazione che genera malcontento tra i frequentatori abituali. "Un po’ lo aprono, un po’ lo chiudono, ma non si capisce il motivo", raccontano alcuni residenti, evidenziando come le cause, tra cui la presenza di rami caduti, appaiano poco chiare o comunque non adeguatamente comunicate.

C’è chi sottolinea l’importanza di questo spazio per la comunità: un luogo accessibile, frequentato da famiglie, bambini, sportivi e anche turisti. "È un posto meraviglioso, racconta un cittadino, ma manca la cura e non si capisce perché resti chiuso".

Non mancano poi richiami al rispetto delle regole, come quello legato alla pulizia dell’area, spesso compromessa da comportamenti incivili.

Nel frattempo, cresce l’attesa per chiarimenti ufficiali da parte delle istituzioni locali. Il presidente del Municipio VII Ponente spiegherà le ragioni delle chiusure del Parco delle Dune.

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