The Ocean Race, Team Genova conquista il podio: i protagonisti raccontano la regata

L'equipaggio di Austria Ocean Racing powered by Team Genova, sponsorizzato da Iren, ha raccontato la sua avventura in Ocean Race. Molte le difficoltà delle lunghe traversate, non ultimi i marosi del Golfo del Leone e la rottura del dissalatore di bordo.

Il team si è posizionato al terzo posto, un podio totalmente inaspettato visto che la squadra è nata ultimo momento. Prima della partenza di Alicante l'equipaggio aveva navigato assieme molto poco.





