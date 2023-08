Ternana-Sampdoria 1-2, al 91' accorcia Di Stefano: partita riaperta

Esordio stagionale per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che nel primo turno di Serie B fa visita alla Ternana. Il tecnico blucerchiato deve fare a meno degli acciaccati Borini e Vieira, mentre Leris non è stato convocato perchè in pricinto di lasciare la squadra. Novità nel tridente offensivo: c'è De Paoli a destra, con La Gumina al centro e Pedrola a sinistra. Bereszynski viene schierato nel quartetto difensivo, con Giordano a sinistra. Centrali Ferrari e Murru.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola (67' Paghera), Damian (46' Pyyhtia), Proietti, Favasuli (73' Di Stefano), Corrado; Falletti (77' Favilli), Ferrante (46' Sorensen). All: Lucarelli

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru (53' Ghilardi), Giordano; Benedetti (72' Askildsen), Yepes (81' Panada), Verre; De Paoli (81' Stoppa), La Gumina (72' De Luca), Pedrola. All: Pirlo

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Rete: 5' La Gumina (rig)

primo tempo

1' - Fischio d'inizio, comincia la stagione della Samp

3' - Rigore per la Samp! Verre fa filtrare per De Paoli, che viene tamponato da Celli: nessun dubbio per Di Marco

5' - La Gumina spiazza Iannarilli! Grande inizio dei ragazzi di Pirlo

12' - Vibranti proteste umbre per un contatto sospetto nei pressi dell'area tra Corrado e Verre, l'arbitro lascia correre

17' - Gran giocata personale di Falletti, che parte in velocità e fa fuori mezza difesa: il suo destro dal limite termina alto

24' - Bella azione manovrata della Samp, la Ternana si difende con difficoltà e concede il corner

25' - I blucerchiati giocano bene palla a terra: Diakitè cintura Murru al limite dell'area, calcio di punizione interessante da posizione defilata. Verre cerca lo schema, che non riesce

26' - Cooling break : i giocatori si dissetano

30' - Ci prova La Gumina! Iannarilli dice di no alla conclusione del centravanti blucerchiato

34' - Doppia occasione per la Ternana! Ferrante lavora un buon pallone per Damian, che in due tentativi non riesce a battere a rete

42' - La Ternana tenta di mettere la testa fuori dal guscio e finisce la prima frazione in crescendo

44' - Uscita bassa molto sicra di Stankovic, che di fatto tocca il primo pallone

45' - Cinque minuti di recupero

45' + 5' - Duplice fischio di Di Marco: Samp avanti all'intervallo

secondo tempo

46' - Doppio cambio per Lucarelli: Pyyhtia e Sorensen per Damian e Ferrante

50' - Ottimo inizio di ripresa degli umbri: Favasuli mette i brividi alla difesa della Samp

52' - Reagiscono i blucerchiati: bel cross di Benedetti, La Gumina gira di testa ma indirizza alto

53' - Problemi per Murru: cambio obbligato per Pirlo, dentro Ghilardi

60' - La Gumina sguscia via, Celli lo stende e si becca il giallo

63' - Bel suggerimento di Bereszynski per La Gumina, l'attaccante siciliano non aggancia e sfuma una bella occasione

67' - Cambio Ternana: Paghera rileva Casasola

70' - Cooling break: ancora 20' da disputare

72' - Forze fresche per Pirlo: dentro De Luca e Askildsen, fuori La Gumina e Benedetti

73' - Cambia anche Lucarelli: Di Stefano per Favasuli

77' - Favilli per Falletti, la Ternana si gioca il tutto per tutto

78' - Raddoppio di De Paoli! Grande giocata di Askildsen, che verticalizza per De Paoli: il numero 23 blucerchiato salta Iannarilli e deposita nella porta sguarnita

81' - Ultime due carte per Pirlo: Stoppa rileva De Paoli, Panada entra per Yepes

84' - Tripla occasione per il tris! Stoppa scappa via e offre un cioccolatino a De Luca, sul proseguo dell'azione Pedrola colpisce il palo a botta sicura, poi lo stesso De Luca spara alto

88' - Rasoiata di Favilli, sicura la presa a terra di Stankovic

90' - Verre commette un ingenuo fallo, venendo ammonito

90' + 1' - Gran botta di Raimondo su calcio di punizione, leggera deviazione e corner

90' + 1' - Sul corner seguente Di Stefano approfitta di una difesa distratta e riapre i giochi

90' + 5' - De Luca difende bene palla e prova a partire: Bogdan lo strattona e viene ammonito