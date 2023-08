Sudtirol-Spezia LIVE 2-3: Moro riporta avanti le Aquile

BOLZANO - Sudtirol e Spezia in campo al "Druso" Di Bolzano per la prima giornata del campionato di serie B.

Aquilotti subito in vantaggio grazie a Moro: Bandinelli sfonda sulla sinistra, l'attaccante aquilotto svetta in area e di testa insacca alle spalle di Poluzzi.

Il pareggio degli altoatesini arriva su rigore con Casiraghi. Lo stesso Casiraghi serve in profondità per Odogwu steso in area da Muhl, Piccinini indica il dischetto. Lo stesso Casiraghi trasforma. Ci pensa Reca a riportare in vantaggio lo Spezia, con un cross tagliato che diventa letale per via dello svarione del portiere altoatesino Poluzzi. Si va al riposo con lo Spezia in vantaggio.



Al rientro dopo l'intervallo, Ekdal prende il posto di Cipot. Ma subito il Sudtirol ottiene un rigore, per intervento a valanga di Dragowski sul neoentrato Merkaj, appena arrivato dalla Virtus Entella e servito da Odogwu. Si va al controllo VAR per un possibile fuorigioco di Merkaj, ma la scelta del direttore di gara è validata dagli osservatori. Di nuovo Casiraghi sul dischetto, la conclusione non è perfetta ma Dragowski pasticcia quanto l'attaccante: il pallone finisce sul suo ginocchio e rimbalza in porta. Si riparte dal 2-2.



Ma lo Spezia vuole i tre punti e si riporta avanti con Moro, che segna una doppietta. Kouda fugge sulla sinistra, cross basso, Moro controlla dal dischetto e di punta beffa Poluzzi.

SUDTIROL-SPEZIA 2-3

RETI: 8' Moro, 32' Casiraghi (rig), 36' Reca; 51' Casiraghi (rig), 62' Moro.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Giorgini (46' Merkaj), Masiello, Cuomo; Rover, Tait, Kofler (45' Broh), Davi; Odogwu, Casiraghi. All. Bisoli.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl (58' Bastoni), Nikolaou, Reca (68' Cassata); Bandinelli, Esposito, Zurkowski (58' Kouda); Cipot (46' Ekdal), Moro, Antonucci. All. Alvini.