Stop ai Balletti di Nervi, Ravano: "Danno enorme per il commercio, Nervi ha bisogno di eventi subito"
di Luca Pandimiglio
"Il Festival dei Balletti di Nervi non è importante soltanto nei giorni in cui si svolge, ma per la visibilità che garantisce nel tempo, a Nervi e a tutta Genova"
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di Luca Pandimiglio