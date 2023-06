Spezia-Verona, 1-3: Ngonge segna una doppietta. Gli Scaligeri avanti di due gol

Reti: 5' Ampadu (Autorete); 15' Ampadu; 26' Ngonge; 38' Ngonge



Tutto pronto a Reggio Emilia per l'ultimo atto di una stagione che sembra non finire mai. Al Mapei Stadium Spezia e Verona sono pronte a sfidarsi per lo spareggio salvezza. Oltre 4000 tifosi aquilotti presenti in curva dello stadio pronti a sostenere la propria squadra regalando una cornice da brivido che potrà essere un fattore in più per centrare un'impresa che vorrebbe dire permanenza in Serie A. Entrambe le compagini hanno conquistato 31 punti in 38 giornate e da questa stagione è stato introdotto un terzo scontro diretto stagionale per decidere chi resterà al diciasettesimo posto in classifica confermandosi nella massima serie e chi invece scivolerà al diciasettesimo posto andando in Serie B assieme a Cremonese e Sampdoria.

Ecco le formazioni ufficiali

Spezia: Dragowski; Wisniewski; Ampadu; Nikolau; Ferrer; Zurkowski; Esposito; Bourabia; Reca; Nzola; Shomurodov. All: Semplici

Verona: Montipó; Magnani; Hien; Dawidowicz; Faraoni; Tameze; Sulemana; Depaoli; Ngonge; Lazovic; Djuric. All: Zaffaroni