Spezia, oggi incontro fra Pecini e Gotti: per lui pronto un contratto annuale a 500mila euro a stagione

di Marco Innocenti

Sul nome del nuovo allenatore sarebbe arrivato l'ok definitivo del presidente Platek

Da giorni ormai in casa Spezia si attende solo l'ufficializzazione del divorzio da Thiago Motta e l'annuncio del nuovo tecnico ma, stavolta, sembra che i tempi siano davvero maturi. Oggi infatti sarebbe in programma un incontro fra il diesse Riccardo Pecini e Luca Gotti, considerato ormai la prima scelta della società aquilotta. L'allenatore ex-Udinese ha già ottenuto l'ok del presidente Platek che oggi potrebbe anche collegarsi in video nel corso dell'incontro che dovrebbe svolgersi a Montebelluna, dove Gotti vive con la famiglia.

Al tecnico lo Spezia ha proposto un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza e un ingaggio da 500 mila euro a stagione, più bonus a crescere in base alla classifica finale. Con questa scelta, lo Spezia chiederà a Gotti di ricompattare una rosa che, al momento, sembra divisa in correnti e fazioni dopo la gestione Thiago Motta. In attesa anche della sentenza del Tas di Losanna che a fine giugno potrebbe riaprire qualche spiraglio di mercato per lo Spezia.