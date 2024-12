Spezia e Samp in campo nel Boxing Day, dalle 20 blucerchiati in diretta su Telenord

La tradizione anglosassone del Boxing Day è ormai sbarcata anche in Italia e coinvolge, nel giorno di Santo Stefano, il campionato di serie B: Sampdoria e Spezia scendono in campo oggi con il panettone sullo stomaco per cercare di inseguire i propri obiettivi.

Spezia - Saranno gli aquilotti ad aprire la giornata di festa con la sfida interna al Mantova: sarà una partita dall'atmosfera particolare, al Picco infatti riapre la curva Ferrovia dopo l'installazione della nuova copertura (a dire la verità i lavori non sono stati ancora completati); il settore è andato esaurito in poche ore e gli Ultras hanno organizzato una coreografia con 4mila bandierine. L'entusiasmo non è legato solo alla riapertura del settore più caldo dello stadio ma anche alle prestazioni della squadra, seconda in classifica e reduce dalla vittoria di carattere in casa del Catanzaro. Il Mantova ha 15 punti meno dello Spezia ma gioca un bel calcio ed è un avversario da prendere con le molle. Le probabili formazioni: Spezia: Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Esposito S., Degli Innocenti, Reca; Esposito P., Falcinelli. All. D’Angelo. Mantova: (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini, Aramu Fiori; Mensah. All. Possanzini.

Sampdoria - Atmosfera completamente diversa in casa blucerchiata, a causa di una crisi di gioco e risultati che sembra non avere fine: la Samp, il dato è inquietante, non vince da due mesi, l'ultimo successo è datato 27 ottobre (1-0 al Mantova). L'arrivo di Leonardo Semplici al posto di Andrea Sottil ha finora evitato sconfitte in campionato ma i due pareggi conquistati con lo Spezia a Marassi e con la Cremonese allo Zini non possono essere considerati soddisfacenti (soprattutto a Cremona la squadra è stata lungamente messa alle corde dai grigiorossi). L'avversario di questa sera al Ferraris, calcio d'inizio alle 20.30, rischia di essere la classica buccia di banana: la Carrarese, infatti, è una neopromossa e sul piano storico e del blasone non potrebbe essere più lontana dalla Samp. In campo, però, scendono i calciatori e non i trofei e in classifica i giallo azzurri toscani sono 4 punti sopra ai blucerchiati: la squadra di Calabro è in fiducia, non perde da tre partite e ha già mietuto qualche scalpo importante (il Pisa, per esempio). Semplici, che non ha ancora vinto una partita, deve cercare di invertire la tendenza, provando a tenere la Sampdoria con lo sguardo non troppo lontano dai play off e sperando nei rinforzi del mercato di gennaio. Probabili formazioni: Sampdoria: Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici. Carrarese: Bleve; Zanon, Jllanes, Oliana; Bouah, Zuelli,, Schiavi, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Cerri. All: Calabro.

Stadio Goal - A partire dalle 20 la sfida tra Sampdoria e Carrarese sarà seguita in diretta su Telenord con Stadio Goal: la trasmissione sarà visibile sul canale 11 del digitale terrestre in Liguria e in streming sul nostro sito, telenord.it

