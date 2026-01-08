Spezia, Donadoni: “Contro il Sudtirol in campo senza fronzoli e con il giusto atteggiamento”

Lo Spezia di Roberto Donadoni si avvicina alla trasferta di Bolzano contro il Sudtirol con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto in settimana. A due giorni dalla sfida, l’allenatore degli aquilotti ha fatto il punto sullo stato della squadra, sulle difficoltà incontrate durante la preparazione e sulle tematiche legate al mercato, soffermandosi anche sui singoli e sulle possibili scelte in vista del match.

“Ho trovato la squadra come l’ho lasciata con qualche giocatore che ha perso anche qualche chilo. In questi giorni abbiamo sempre lavorato bene, mentre oggi qualche difficoltà a causa del campo ghiacciato e si patinava. Sono arrivati dal mercato nuovi giocatori come Sernicola, Radunovic e Adamo con gli stimoli giusti”, ha detto Donadoni descrivendo il clima all’interno del gruppo.

Avversario diretto – Sguardo puntato sul Sudtirol, formazione che condivide gli stessi obiettivi di classifica dello Spezia. “È un avversario che lotta come noi per la salvezza. Dobbiamo scendere in campo senza fronzoli e con il giusto atteggiamento”, ha sottolineato il tecnico, indicando la strada da seguire per affrontare una gara che mette in palio punti pesanti.

Situazione mercato – Donadoni ha poi affrontato il tema delle operazioni in corso. “Prima si concludono le operazioni meglio è a contesto di squadra. Tutte le squadre in questo lasso di tempo si muovono nel modo migliore, è un discorso di concorrenza. C’è una comunione di intenti con il ds, Gazzoli e il presidente e questo aiuta. Vedremo cosa fare nei prossimi giorni per mettere a posto la rosa”, ha spiegato, evidenziando il lavoro condiviso con la società.

Capitolo portieri – Nessuna emergenza tra i pali. “Radunovic sta bene così come Mascardi e Loria, vediamo di avere tutti al solito passo”, ha chiarito l’allenatore, confermando fiducia nel reparto.

Soluzioni offensive – In attacco le opzioni non mancano. “Abbiamo cinque ragazzi pronti a giocarsi le loro chance. Vedremo chi giocherà ma oltre ai titolari è fondamentale anche chi subentra a gara in corso”, ha aggiunto Donadoni, rimarcando l’importanza di tutta la rosa.

Ex e giovani – Un pensiero anche per Esposito, ora alla Sampdoria: “Mi auguro che alla Samp trovi la sua consacrazione definitiva. Non l’ho utilizzato tanto per infortunio e squalifica. Mi ha mandato un messaggio nei giorni scorsi e mi ha fatto piacere”. Parole di stima anche per Comotto: “Ha grandi margini di miglioramento, è un ragazzo che ascolta e ha voglia di crescere, è uno di quei giovani importanti nel panorama del calcio”.

Nuovi innesti – Chiusura dedicata a Sernicola. “Mi piace come ragazzo e il suo modo di stare in campo. Nella Cremonese non ha quasi mai giocato, è stato ai margini della rosa ma ha delle qualità ottime che gli consentono di ricoprile due o tre ruoli”, ha concluso Donadoni, delineando le potenzialità dell’ultimo arrivato.

