Sicurezza a Genova, Viscogliosi a Telenord: “Controlli e presidio costante nelle aree più critiche della città”

Partendo dal caso di un locale del Ponente cittadino chiuso dall’autorità di pubblica sicurezza, l’assessore comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi interviene a “Liguria Live” su Telenord per fare il punto sulle diverse criticità che interessano alcune delle zone più sensibili di Genova, non soltanto nel centro storico ma anche nei quartieri periferici e nelle aree della movida.





Nel corso dell’intervento, l’assessore ha sottolineato come il tema della sicurezza urbana richieda un lavoro continuo e coordinato tra Comune, forze dell’ordine e prefettura, con particolare attenzione ai fenomeni legati al degrado, agli episodi di violenza e alle attività che non rispettano le norme previste. Il provvedimento di chiusura del locale nel Ponente, spiega Viscogliosi, rappresenta un segnale preciso della volontà delle istituzioni di intervenire con fermezza quando si verificano situazioni considerate potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico.





L’attenzione dell’amministrazione si concentra soprattutto sulle aree dove si registrano maggiori segnalazioni da parte dei residenti: dal centro storico alle zone della movida, fino ad alcuni quartieri del Ponente e della Valpolcevera. “L’obiettivo – evidenzia l’assessore – è garantire una presenza costante sul territorio, rafforzando controlli e monitoraggio nelle fasce orarie più delicate”.





Viscogliosi ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione con cittadini ed esercenti, invitando a segnalare tempestivamente episodi di illegalità o situazioni di degrado. Tra le priorità del Comune anche il potenziamento della videosorveglianza e il rafforzamento delle attività di prevenzione, strumenti ritenuti fondamentali per aumentare la percezione di sicurezza e contrastare i fenomeni che incidono sulla qualità della vita nei quartieri.

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