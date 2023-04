Savona, dopo 7 anni torna la tradizionale Processione del Venerdì Santo. Telenord in diretta dalle 20 sul canale 11 e in streaming

Anche quest'anno il maltempo ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma alla fine la tradizionale Processione del Venerdì Santo di Savona si svolgerà: dopo 7 anni di stop a causa di pioggia prima e covid poi, il rito della via crucis con le 15 casse lignee storiche tornerà per le strade della città. Sebbene sia tradizionalmente prevista negli anni pari, quest'anno si svolgerà per rispondere al forte desiderio dei savonesi.

L'ultima edizione si è svolta nel 2016: la pioggia cancellò quella del 2018 (le casse non possono essere esposte alle intemperie) e la pandemia di Covid-19 ha impedito lo svolgimento dal 2020 in poi.

Il vescovo Calogero Marino, in servizio nella diocesi di Savona dal 2017, per la prima volta prenderà parte alla tradizionale cerimonia: "Per me rappresenta una cosa nuova: mi dà molta gioia, ho curiosità e desiderio di camminare con la gente contemplando i misteri della Passione di Cristo. Queste storiche casse esprimono nella bellezza del segno artistico la fede della gente di Savona, il suo desiderio di contemplare i segni della Passione della Gesù. E poi vedo una dimensione popolare nella fatica del portare le casse, con la processione che si conclude nella piazza del Comune, quasi a sancire il legame tra Chiesa e società civile, qui sempre molto forte, che si rinnova. Sono molto contento".

Circa 1500 le persone che saranno attivamente impegnate nella cerimonia, tra chi porta le casse, i gruppi orchestrali e corali mentre ai lati delle strade sono attese circa 20mila persone. Il percorso di quest'anno vede la partenza dal Duomo e l'attraversamento di via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa e piazza Sisto IV.

L'ordine delle quindici casse processionali lignee è il seguente:

La promessa del Redentore, di Filippo Martinengo (1777);

L'Annunciazione, di Anton Maria Maragliano (1717 circa);

L'orazione nell'orto, attribuita ad Anton Maria Maragliano (1728);

Il bacio di Giuda, di Giuseppe Runggaldier (1926);

Gesù legato alla colonna, di ignoto genovese (1728);

La Flagellazione, di scuola napoletana (acquistata nel 1623);

L'incoronazione di spine, di Anton Maria Maragliano (1710);

Ecce Homo, di Renata Cuneo (1978);

Cristo cade sotto la croce, di scuola napoletana (acquistata nel 1623);

Cristo spirante, di Anton Maria Maragliano (1728 circa);

Cristo morto in croce, di scuola romana (XVII secolo);

La deposizione dalla croce, di Filippo Martinengo (1793);

La pietà, di Stefano Murialdo (1833);

Deposizione nel sepolcro, di Antonio Brilla;

L'Addolorata, di Filippo Martinengo

Telenord seguirà il rito a partire dalle ore 20 con un'intervista al vescovo Calogero Marino e poi con la diretta della tradizionale processione con le interviste a Sonia Pedalino, vicepriore confraternita N.S. del Castello; Nicoletta Negro, assessore alla cultura del Comune di Savona; Gianni Varaldo, priore Confraternita Cristo Risorto; Alessandro Rando, confratello Confraternita Cristo Risorto; Maurizio Biancavilla, priore confraternita N.S. del Castello.

Ospite di Maurizio Michieli in studio Gabriele Boero, conservatore incaricato Pinacoteca Civica di Savona e del Museo Pertini Cuneo di Savona.