Santa Margherita Ligure, l'estate si arricchisce del nuovo aperitivo Venturo

Lo scorso 19 luglio, nella sontuosa cornice di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, l'estate italiana si è arricchita di un nuovo prodotto di Diageo, multinazionale del settore beverage con celebri brand tra cui Zacapa, Baileys, Tanqueray: si tratta di Venturo, il nuovo aperitivo mediterraneo. La scelta di Villa Durazzo per il lancio è dovuta al fatto che il luogo rappresenta al meglio la filosofia del brand, tra scorci sul Mediterraneo e l'atmosfera intima e accogliente della blue hour, perfetto per un brindisi.

Venturo si presenta come un liquore innovativo lontano dai soliti bitter con un inedito color turchese a ricordare le acque del Mediterraneo, i suoi ingredienti sono i limoni italiani, il sale marino, il rosmarino e la camomilla blu. Frutto di oltre due anni di ricerca e affinamento, VENTURO è un marchio inedito per la categoria, “nato” e prodotto in Italia, culla dell’amato rituale dell’aperitivo ormai parte della cultura nazionale da secoli.

Roberta Fontana, Direttrice Commerciale Diageo Italia, commenta così il lancio del nuovo brand: “VENTURO rappresenta per Diageo Italia una grande opportunità di portare a un livello superiore l’esperienza dell’aperitivo, un’occasione importante per il mercato italiano e, pertanto, siamo molto orgogliosi questo lancio. Questo fantastico liquore nasce dopo anni di ricerca e siamo fiduciosi che ci possa aiutare a presidiare il segmento degli aperitivi con un prodotto raffinato e super-premium. VENTURO offre ai consumatori che cercano momenti di relax un'esperienza ricercata e speciale; non vedo l'ora di vederlo nei locali Horeca e sugli scaffali della grande distribuzione”.

Ursula Meija-Melgar, Direttrice Marketing Diageo per il sud Europa conferma: “In Diageo osserviamo e analizziamo costantemente i nuovi trend e richieste dei consumatori e ci interroghiamo da tempo sulle nuove opportunità che il mercato offre. Non potevamo quindi ignorare l’area di sviluppo dell’aperitivo dalla quale è emersa una chiara esigenza di rinnovamento e novità per uscire dai soliti rituali e prodotti del pre-dinner. Questo, unito alla capacità di Diageo di creare nuovi prodotti, ha stimolato un appassionato lavoro di ricerca e sperimentazione che ha portato alla nascita di VENTURO. Un’assoluta novità per l’azienda e per il mercato che ci rende orgogliosi ed elettrizzati nel portare al grande pubblico il frutto delle eccellenti competenze del team innovation. A breve partiremo anche con un piano di comunicazione a 360 gradi che prevederà degli investimenti pubblicitari oltre che eventi e comunicazione instore. Stiamo pronti a dipingere l’aperitivo con un’onda di blu!”.