Sanità, via al nuovo piano per le dimissioni protette: nelle Rsa genovesi 80 posti letto in più per i pazienti post-acuti

Ridurre di almeno il 50% la presenza di barelle all'interno dei pronti soccorso, assicurare la continuità assistenziale nel percorso delle dimissioni protette e, al tempo stesso, migliorare la qualità della vita e del lavoro degli operatori creando un ambiente più sereno e riducendo l'abbandono delle strutture di emergenza urgenza.

Progetto - Sono questi gli obiettivi del progetto di riorganizzazione della gestione dei posti letto nelle RSA post acuti, nel territorio dell'ASL 3 Genovese, per le dimissioni protette, presentato oggi.

Numeri - le rilevazioni hanno evidenziato la necessità di un incremento del fabbisogno di circa 80 posti letto in più per i post-acuti arrivando così a 300 posti letto complessivi: il 47% saranno destinati al Policlinico San Martino, il 23% agli Ospedali Galliera, il 9% all'Ospedale Evangelico, il 21% ai presidi ospedalieri di ASL 3.

Assessore Nicolo' - "Vogliamo incidere in modo significativo sulla riduzione dei letti che sostano per troppo tempo nei corridoi dei tre principali pronto soccorso dell'area metropolitana - spiega l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò- perché non possiamo più accettare una situazione così 'disumana' per i nostri cittadini . Per questo, in unione con le richieste degli ospedali cittadini, abbiamo attuato un cambiamento radicale nella gestione dei posti letto nelle Rsa".

Nel dettaglio - Il decreto prevede che, per un periodo sperimentale di 6 mesi, sia direttamente il reparto di ricovero a decidere l'assegnazione per i pazienti che necessitano di un trasferimento in Rsa post acuto. L'ospedale potrà autorizzare al massimo 30 giorni di RSA per Post Acuti per paziente in dimissione, la rivalutazione delle condizioni del paziente sarà a carico dei geriatri o dei medici dell'area internistica dell'ospedale inviante mentre le rivalutazioni dovranno avvenire almeno con cadenza quindicinale. Una volta riservato il posto in RSA al paziente in dimissione dall'ospedale, se questa non avviene entro 48 ore, si procederà d'ufficio a rendere il posto disponibile per pazienti anche di altri ospedali: "Le aziende avranno la gestione dei posti letto sia in entrate che in uscite - sottolinea Nicolò, - in modo tale da decidere il turnover e mettere in atto le azioni più performanti per facilitare il percorso che dal pronto soccorso porta alla alle medicine e, successivamente, alla dimissione nelle Rsa".

