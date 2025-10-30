Sanità ligure: i sindacati denunciano il blocco di carriere e assunzioni

I sindacati medici liguri lanciano l’allarme sul possibile impatto del blocco delle nomine e delle assunzioni nelle strutture sanitarie regionali. Secondo l’intersindacale composta da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fassid-Snr, Fvm e Uil Fp Area Medica e Veterinaria, la sospensione delle nomine di direttori di Struttura complessa, dipartimentale, semplice e di dirigenti medici, già deliberata o in corso di concorso, rappresenta un grave rischio per il funzionamento del sistema sanitario ligure.





I sindacati sottolineano come la misura possa compromettere la gestione delle strutture, demotivare il personale e favorire ulteriori fughe di medici e dirigenti. “Creare e legittimare lacune nelle assegnazioni di incarichi strategici è una strada certa verso la depauperazione delle risorse umane del Sistema Salute regionale”, spiegano.





L’intersindacale chiede un incontro urgente con le autorità competenti per discutere possibili soluzioni e strategie condivise, finalizzate a garantire la continuità e l’efficienza del servizio sanitario in Liguria.

