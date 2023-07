Sampdoria: via alla stagione della ricostruzione, tra fiducia necessaria e domande sospese

Riparte la Sampdoria ed è comunque la prima cosa bella dopo molti anni. Rincuora poter ancora legare un passato al futuro, non vedere disperso il nome Unione Calcio, la data del 12 agosto 1946, i nomi dei padri fondatori, il 45950 numero di matricola federale. Si sarebbe spezzato un filo, creandosi una cesura come cicatrice permanente della storia. Non tutti hanno avuto la stessa fortuna, a partire dal Napoli campione d'Italia.

Il panorama di oggi evoca la Mille Miglia del Quarantasette, nelle parole di Roberto Roversi: un mare coperto di erbe lunghe e amare, le macerie della guerra, occhi divorati in terra. Lo scempio economico, tecnico, valoriale perpetrato da chi pure continua ad aggirarsi bramoso nel calcio, in cerca di altre prede, è qualcosa rispetto al quale oggi ci si stupisce di essere sopravvissuti. Come chi esce da un campo minato, accorgendosene solo dopo averlo attraversato. Sarebbe stato un peccato non tanto per la Sampdoria e i sampdoriani, quanto per la storia di un calcio italiano mai così angusto nel presente e negli orizzonti, che avrebbe bisogno di più Vialli e di meno rettili per vagheggiare un ritorno al futuro.

Negli ultimi decenni è stato molto difficile seguire per lavoro la Sampdoria e le sue vicende. Lo spirito critico comune, assai sensibile fino alla conclusione della presidenza del giovane Mantovani, si è bruscamente trasformato in puntuale adesione emotiva a tutto quel che via via avveniva, con conseguente scomunica corale dal basso di chiunque non facesse propri Hegel e la sua coincidenza tra reale e razionale: quel che succedeva era per forza giusto, bello e ben fatto. E con questo sistema alla Pangloss ("sì, vero, ma bisogna stare zitti o se ne vanno!"; trascolorato, quando se ne andarono davvero, nel "come gestione non puoi dirgli niente" e, nell'infinita corsa al peggio, nel picaresco "se non credi alla trattativa con lo sceicco la farai fallire"...) siamo arrivati a un millimetro dallo strapiombo. E la ricostruzione sarà tutt'altro che semplice, non scontatamente rapida, ricca di incognite perché coesistente con un obbligatorio rientro dal disavanzo.

In una situazione sana, tra una dirigenza e le controparti professionali ed emotive i rapporti sono regolati da una dialettica costruttiva, nella prospettiva del bene comune. "Avrebbe bisogno di qualcuno che gli desse torto anche quando ha ragione - sospirava, a proposito di un presidente di non molto tempo fa, un frequentatore stabile della sede - e invece si circonda di gente che gli dà ragione anche quando ha torto".

Stavolta è diverso. Se non altro perché l'eventualità peggiore è stata scongiurata, la neutralizzazione di chi avrebbe giocato fino all'estremo una partita esiziale si è compiuta quasi col silenziatore, se ne va l'incubo di vedere una AS Blucerchiata 2023 aggirarsi sui campi dilettantistici per chissà quanto tempo. Chi diceva "Meglio in D che con..." ignorava che, in questa situazione locale e generale, l'idea romantica di vincere tre campionati di fila - come pur accaduto altrove, ma in condizioni del tutto diverse - era una sublime baggianata, in D ci avresti fatto le radici se non la muffa.

E' una Sampdoria con lo stesso nome e numero di matricola, quella che si avvia al dodicesimo campionato di B della sua storia dopo la quinta retrocessione, la più grave sotto ogni profilo. In due occasioni (1966, 2011) la riemersione era stata immediata, nelle altre ci volle più tempo, non senza il rischio di scomparire scongiurato poche settimane fa.

I nuovi proprietari, ancora una volta non genovesi, hanno lasciato intravedere dalle prime mosse un'idea di calcio chiara e definita, nel tentativo di conciliare contenuto minimo essenziale della Sampdoria come sentimento e pragmatismo operativo. Vogliono tornare in A al più presto, se poi per radicarsi o monetizzare si vedrà. Seguiamo le loro mosse con fiducia dovuta, nella necessaria sospensione di ogni giudizio su scelte aziendali e di mercato, dovuta alle contingenze irripetibili del loro avvento. Fino alla campagna invernale e diciamo pure fino a fine campionato la si farà da spettatori, nella consapevolezza che la ristrutturazione del debito, pesante per quanto già rimodulato, è piombo nelle ali dei sognatori.

Ma a gioco neppure troppo lungo occorrerà farsi domande su quali obiettivi si voglia dare Radrizzani e con quali risorse intenda eventualmente perseguirli. Siamo di fronte a un imprenditore che nel calcio ha fatto uno strano, diciamo pure unico percorso di emigrante di ritorno: italiano partito dall'Inghilterra, dove ha risanato il Leeds United per rivenderlo, e rientrato nella sua Italia dove da tempo cercava il modo di mettere in pratica anche in patria la sua idea di calcio. La Sampdoria esce dal periodo più brutto e difficile della sua storia, ha bisogno non tanto di vittorie, se poi verranno meglio s'intende, quanto di trasparenza, onestà, rispetto, decoro, ambizioni sorrette da investimenti e visione. Non è molto, è tutto. Disse Moretti in Bianca: gli amici ti deludono, la gente normale no.