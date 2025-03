Sampdoria: ore contate per Semplici, ballottaggio per la panchina tra Andreazzoli e Iachini

Ore contate per Leonardo Semplici, la Sampdoria si affiderà a un nuovo allenatore nelle ultime sette partite, per tentare l’impresa salvezza.

Il novero dei candidati si è ristretto ad Aurelio Andreazzoli e Giuseppe Iachini, quest'ultimo già alla Sampdoria dal gennaio al giugno di 13 anni fa con la promozione ai playoff conquistata nella finale di Varese dopo il sesto posto in campionato, e nella mattinata di martedì sarà presa una decisione definitiva.

A far slittare la scelta è stata la necessità, per il presidente Matteo Manfredi, di guidare il consiglio di amministrazione dedicato alla redazione del bilancio che sarà presentato per l’approvazione all’assemblea degli azionisti, il cui orientamento è parte influente della scelta del nuovo allenatore, quarto stagionale dopo Andrea Pirlo, Andrea Sottili e appunto Semplici, cui è stata fatale la pesante sconfitta interna con il Frosinone.



TIFOSI - L'allenamento pomeridiano di martedì 1° aprile dovrebbe vedere la partecipazione di numerosi tifosi. L'inizio della seduta è fissato per le 15 ma in molte chat blucerchiate ha preso a circolare, fin da metà serata, l'appello a presentarsi al Mugnaini con un'ora di anticipo.





ANTICIPI E POSTICIPI - La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 36ª alla 38ª giornata del campionato. Di seguito, le date e gli orari delle partite della Sampdoria:

36ª giornata: Sampdoria vs Cremonese (giovedì 1° maggio 2025, ore 15)

37ª giornata: Catanzaro vs Sampdoria (domenica 4 maggio 2025, ore 15)

38ª giornata: Sampdoria vs Salernitana (venerdì 9 maggio 2025, ore 20,30)

