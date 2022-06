Sampdoria, nel pomeriggio l'incontro fra Giampaolo e Romei: chiarezza dei ruoli e futuro della società

di Marco Innocenti

Sul tavolo anche le prospettive in vista del mercato estivo, con qualche giocatore blucerchiato già al centro delle trattative in uscita

Chiarezza nei ruoli chiave, primo fra tutti quello del direttore sportivo, e piani sul futuro della società, con un occhio ovviamente al mercato. Sono i temi che saranno verosimilmente sul tavolo nel corso dell'incontro che oggi pomeriggio vedrà Marco Giampaolo sedersi di fronte al vicepresidente della Sampdoria, l'avvocato Antonio Romei.

Il tecnico, in queste ultime settimane dopo la fine del campionato, ha sempre lanciato messaggi distensivi alla società, dicendo di non sentire messa in dubbio la sua permanenza a Bogliasco, ma ha anche ribadito che serve chiarezza, per non incappare in una stagione come quella appena conclusa. Nel pomeriggio, come detto, le parti si parleranno e da qui dovrebbe uscire la Sampdoria del prossimo futuro.