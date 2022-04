Sampdoria, la storia di Mikhailichenko: da "eroe" sovietico a combattente per l'Ucraina

di Redazione

Uomo simbolo dell'ultima grande squadra dell'Urss, si è arruolato con il figlio per difendere la propria patria dall'invasione

Sono tantissimi i campioni dello sport ucraino che si sono schierati nel corso di questo conflitto.

Fra tante, una delle più particolari è la storia di Aleksei Mikhailichenko, uno di quelli che vinse lo scudetto con la maglia della Sampdoria.

E anzi, forse la sua è una delle storie più emblematiche per raccontare l'assurdità di questo conflitto.

Stella indiscussa dell'ultima grande nazionale sovietica, forse la più bella dal punto di vista tecnico, veniva "esibito" con orgoglio fino agli ultimi giorni come testimonial del colosso che stava franando.

Accadde anche in alcune occasioni ufficiali alle quali partecipò a Genova, al consolato di Nervi.

Mikha è ucraino, in realtà, e lo ha sempre dichiarato con orgoglio. Anzi, il suo impegno in favore del suo paese lo dimostrò anche nel 2014, durante l'invasione russa della Crimea, quando si disse pronto a combattere con il figlio.

E anche in questi giorni i due hanno confermato la loro scelta. "Io e mio papà ci siamo arruolati e siamo pronti a difendere il nostro Paese - spiega il 38enne Alexei Junior -. Siamo disponibili a dare una mano in qualsiasi modo: monitorando l'area, guidando i soldati o portando loro cibo".

"Io e mio padre non possiamo andarcene, così come tutti coloro che hanno tra i 18 e i 60 anni - prosegue Alexei Junior - ma anche se potessimo non lasceremmo mai il nostro Paese in un momento come questo. Dovremmo lasciare le nostre cose solo perché ce lo dicono i russi? Noi viviamo in centro a Kiev, vicino al Parlamento, ma ora stare lì è troppo pericoloso per la nostra famiglia e ci siamo trasferiti nella nostra casa di campagna che dista 20 chilometri dalla città. Siamo relativamente al sicuro, ma c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe succedere. L'atmosfera è sempre tesa, non c'è mai modo di rilassarsi. Siamo indecisi se portare con noi anche mio fratello Matthew che ha 17 anni: lui vuole stare con noi, ma noi vogliamo che stia al sicuro".

Concetti ribaditi con forza da Mikha. Con lui, altri calciatori (igor Belanov, pallone d'oro) tennisti, pugili, giocatori di basket.