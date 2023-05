Sampdoria, il salvataggio ora è davvero possibile ma tutti devono fare la loro parte

Conto alla rovescia, l'ora della verità, corsa contro il tempo, resa dei conti. Quante volte tutti hanno (abbiamo) usato e abusato di queste espressioni per accompagnare la narrazione della contorte e controverse vicende della Sampdoria, retrocessa in serie B sul campo e impegnata in una difficilissima operazione di salvataggio della società fuori dal rettangolo di gioco. Ecco, ora quel momento lì è davvero dietro l'angolo, sta arrivando, anzi, è quasi arrivato. Non domani, venerdì 26 maggio data dell'assemblea straordinaria degli azionisti in prima convocazione ma certamente lunedì 29 maggio, quando l'assemblea sarà chiamata a pronunciarsi in seconda e probabilmente ultima convocazione.

Ma proprio perché al "dentro o fuori", cioé salvataggio e serie B o fallimento e serie D, manca poco è giunto anche il momento in cui tutti devono fare qualcosa in più, moltiplicare gli sforzi e i sacrifici. E quando scriviamo tutti, intendiamo proprio tutti: il Cda della Sampdoria, i creditori principali (le banche) ma anche quelli "minori" (i fornitori operativi), i potenziali investitori (per fortuna al rush finale si sono affacciati più competitor), l'azionista di maggioranza (che resta pur sempre Ferrero), i tifosi che possono mostrare al mondo del calcio cosa significhi amare i colori blucerchiati. Serve una sorta di patto di non "belligeranza", una pace sociale per condurre in porto la nave, per tanti, troppi lunghi mesi, in balia dei marosi.

La buona notizia è che il delicato e complesso processo di ristrutturazione del debito continua a far registrare passi avanti e la fatidica soglia del 60% è vicina, se non addirittura raggiunta. Prima di questa operazione, nessuno era disposto ad acquistare la Sampdoria e probabilmente dall'altra parte non c'era nemmeno una grande volontà di cederla. Ne è lo specchio la surreale vicenda Di Silvio-Al Thani, portata artatamente alle lunghe. Ora la situazione è cambiata e si respira un'aria di maggiore fiducia, di cauto ottimismo come dicevano nei dintorni di piazza del Gesù. Fermo restando che il poco tempo a disposizione continua a rappresentare un nemico feroce, una salita in più, una trappola nella quale è possibile scivolare. Ma non bisogna caderci, per evitare di partire ad handicap l'anno prossimo. Tutti devono desiderare una Sampdoria "pulita e senza scorie".

Personalmente non facciamo il tifo per questo o per quell'ipotetico salvatore ma solo ed esclusivamente per il bene della Sampdoria. E per il suo futuro. Restiamo dell'idea che il vantaggio accumulato dal ticket Barnaba-Garrone sia importante, ma sappiamo anche che l'interesse della cordata Radrizzani è genuino e la ricerca di alleanze di prestigio lo testimonia. Ci risulta che Cerberus si sia sfilato e che Zanetti abbia mollato la presa già diversi mesi fa. Ma queste sono notizie, talvolta indscrezioni. Adesso è l'ora dei fatti, quindi dei soldi e anche dei compromessi.

Tutti, se vogliono continuare a vivere con, per e sulla Sampdoria devono rassegnarsi a perdere qualcosa. Compresi gli investitori, ai quali conviene evitare le scorciatoie che potrebbero aprire la strada a contenziosi di cui occorre fare a meno. Ma per venire a patti serve che tutti gli interlocutori, anche quelli storicamente riottosi, siano disponibili a farlo. A pochi intenditori, poche parole. Perdere qualcosa oggi per tornare a stare bene o addirittura a riguadagnare domani.

Parafrasando Kennedy, ciascun protagonista di questa vicenda non deve pensare a cosa la Sampdoria può fare per lui ma cosa può fare lui per salvare la Sampdoria da un oblio che non merita. Il solco lungo la strada è tracciato. Dopo tanto penare, non vediamo l'ora di tirare il sospiro di sollievo. Per te, cara Samp.