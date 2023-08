Sampdoria-Entella, amichevole a porte chiuse: le formazioni

La Sampdoria ospita alle 18 al "Mugnaini" la Virtus Entella di Chiavari, formazione di C con un recente passato in serie B. Non c'è diretta tv, a differenza dei precedenti test con Valtellinese, Rapperswil Jona, Aurora Pro Patria e Alessandria, tutti trasmessi in esclusiva da Telenord sul canale 11 DT e in streaming, così come la nostra emittente trasmetterà sempre in esclusiva, domenica 6 agosto alle 18,30, Novara-Sampdoria che si giocherà al "D'Albertas" di Gozzano.

L'assenza delle telecamere, e di ogni spettatore per la caratteristica di gara a porte chiuse, si deve alla persistente condizione di cantiere, e alla conseguente inagibilità, del centro sportivo di Bogliasco, proprio nel giorno in cui emergono nuovi dettagli sulle operazioni spericolate condotte, secondo i pm, da Ferrero proprio in merito ai lavori per il "Mugnaini". Lavori per cui il Viperetta aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 4,5 milioni dal Credito Sportivo del Coni: soldi ottenuti ma verisimilmente non usati a Bogliasco, visto che il centro sportivo resta un cantiere aperto ben lontano dalla fine dei lavori.

Si gioca quindi senza spettatori. Ecco le squadre in campo



SAMPDORIA (4-3-3) : Ravaglia, Paoletti, Bereszynsky, Murru, Barreca; Askildsen, Panada, Benedetti; Stoppa, La Gumina, Delle Monache. (Audero, Saio, Depaoli, Ferrari, Giordano, Lotjonen, Vitale, Yepes, Vieira, Verre, Malagrida, Di Stefano, De Luca, Borini, Leris). All. Pirlo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): De Lucia; Bonini, Tomaselli, Meazzi, Corbari, Manzi, Faggioli, Petermann, Di Mario, Zamparo, Parodi (Paroni, Siaulys, Disanto, Clemenza, Favale, Zappella, Tascone, Siatounis, Lipani, Reali, Banfi, Bellotti, Giammarresi, Thioune). All. Volpe.