Sampdoria, è Pirlo il nuovo allenatore: contratto di due anni con opzione per il terzo

Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo lo stop improvviso della trattativa con Fabio Grosso, la scelta della società blucerchiata è caduta sull'ex tecnico di Juventus e Fatih Karagumruk. Il contratto è biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Il nuovo mister era in vacanza a Ibiza e ha interrotto il soggiorno isolano per firmare e raggiungere al più presto Genova.

L'allenatore, reduce dall'esperienza in Turchia, sta firmando con la Sampdoria e ripartirà dunque dal campionato di Serie B. Il Pirlo giocatore ha vinto tutto: nel Milan due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe Uefa e una Coppa del Mondo per club. Nella Juventus ha vinto quattro scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. In Nazionale vanta 116 presenze e 13 reti e ha partecipato a tre Mondiali, vincendo quello del 2006. Curiosamente, tre dei cinque rigoristi azzurri della finale di Berlino sono stati accostati alla panchina della Sampdoria: l'anno scorso toccò a Daniele De Rossi, poi passato brevemente alla Spal, quindi è stata la volta di Fabio Grosso che sembrava il prescelto, fino appunto a Pirlo. Restano fuori Marco Materazzi e Alessandro Del Piero, che non fanno l'allenatore.

Da tecnico, Pirlo ha esordito nel 2020 alla Juventus, subentrando a Sarri ancor prima dell'avvio della stagione e vincendo Coppa Italia e Supercoppa. Dopo nove anni consecutivi, la squadra bianconera però non vince il campionato. Così Pirlo non ottiene la riconferma. Resta inattivo nella stagione successiva, per accettare nel 2022 la proposta del Fatih Karagumruk, serie A turca, lasciandone di propria iniziativa la panchina a tre giornate dalla fine del campionato, con la squadra a centroclassifica. Ora, la sfida blucerchiata.

Se la trattativa con Grosso è stata interrotta per decisione della società, che ha virato con risolutezza su Pirlo, un altro tecnico accostato nei giorni scorsi alla Sampdoria si è sistemato su una panchina di serie A: Marco Baroni, lasciato il Lecce, ha infatti accettato la proposta del Verona, rimasto in A dopo aver vinto lo spareggio con lo Spezia.