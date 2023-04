Sampdoria, dopo il tracollo bisogna ripartire da una tifoseria unica ed un progetto "impossibile"

Amaro, molto più del cioccolato fondente delle uova di Pasqua, il sapore della sconfitta più inappellabile e definitiva di una stagione segnata, ha almeno un pregio: cancella ogni alibi, azzera ogni speranza, lascia una tifoseria senza illusioni. La sentenza è stata emessa, anche se non supportata dalla matematica. Per la salvezza servirebbero almeno 5 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 9 partite. Lasciamo perdere. Nel sabato della cocente delusione resta una sola certezza: la tifoseria. Chi non c’era non può capire: un tifo, una partecipazione un aiuto continuo durante tutta la gara. Da brividi, ma purtroppo inutile. La Sampdoria, oggi, ha questa sola certezza: il suo tifo, il suo enorme capitale umano, che sperperare sarebbe pura follia.

Il tracollo con la Cremonese, che doveva essere il primo tassello, il primo mattone del trittico della speranza che portava allo scontro diretto con lo Spezia, è emblematico dei mali di questa segnatissima stagione. Perché, se riesci a superare la tua cronica carenza offensiva (7 gol nelle ultime 4 partite) ma non batti l’ultima in classifica, vuol dire che ogni sogno di rimonta è missione impossibile; se vai due volte in vantaggio contro una squadra che non ha mai vinto in trasferta e riesci a farti raggiungere e scavalcare, vuol dire che il tuo destino è segnato; se, appunto, nella sfida della vita, sei avanti nonostante tutto e becchi il gol del pareggio a sei minuti dal 90° e quello del sorpasso nel recupero, vuol dire che i fantasmi di una terribile fragilità mentale sono spettri che non ti hanno mai abbandonato.

Per non farsi mancare niente di tutte le negatività che hanno contrappuntato il cammino blucerchiato in questa stagione, c’è anche – ti pareva – un torto arbitrale che, però, nella fattispecie passa giustamente sotto silenzio: il rigore negato a Djuricic, che porta all’ammonizione di Stankovic per proteste. E poi, c’è la madre di tutti i dubbi riguardo la partita di sabato: dato per assodato che la panchina della Sampdoria è cortissima, non corta, era proprio necessario sostituire i due migliori in campo, Augello e Zanoli? Stankovic ha spiegato che la squadra era acciaccata, in emergenza, che tre o quattro chiedevano il cambio. Ma quei due cambi erano inevitabili o no?

E il quesito, ovviamente, va visto in prospettiva. Perché Deki Stankovic piace alla gente, piace per il suo coinvolgimento emotivo. Ma poteva fare di più nelle 21 partite in cui ha guidato la Sampdoria? E può essere lui l’allenatore su cui puntare per il futuro? O, come ha detto seccamente Vierchowod a Telenord, mettendoci come sempre la faccia, non era l’uomo giusto al posto giusto?

Questo per completare l’analisi di uno scenario. E, per aggiungere, l’ultima nota non a margine, tutti ricorderanno perché la Sampdoria ha dovuto puntare su un allenatore giovane e pieno di grinta piuttosto che sull’esperienza del vecchio guru Ranieri: perché Ranieri, dopo il tiramolla post stagione dei 52 punti, non ha voluto aver nulla a che fare con una società dove ancora figurasse Massimo Ferrero.

Punto e a capo. In una situazione del genere, con una retrocessione ormai virtualmente in giudicato, qualunque club passerebbe a costruire un progetto solido e mirato per l’immediata risalita, con gli uomini giusti al posto giusto. Ma alla Sampdoria, questo oggi non è possibile. Perché, per farlo, ci vorrebbe un presidente saldamente in sella, un Cda forte e unito che lo supporta, una proprietà solida alle spalle, una struttura tecnica definita e i soldi necessari per trasformare le idee in fatti. E la Sampdoria, oggi, non ha praticamente nulla di tutto questo.

I tempi, oggi, sono strettissimi: serve concludere la stagione, pagare gli stipendi, essere in regola con gli adempimenti fiscali, iscriversi al prossimo campionato. E da lì ripartire. Ma servirebbe cominciare a lavorare oggi.

Domenica era il compleanno di Paolo Mantovani. Roberto Mancini gli ha dedicato un pensiero affettuoso e una foto sorridente su Instagram. Poco più di quarant’anni fa, Mantovani apriva il ciclo più smagliante e vincente della storia della Samp. Oggi una prospettiva simile è un miraggio. Ma questi tifosi, questa gradinata, meritano riconoscenza e lo sforzo dell’impossibile. In gioco c’è la vita della Sampdoria.