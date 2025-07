Sampdoria, Donati: "Fari spenti, prometto solo tanto lavoro". Fredberg: "Idee chiare sul mercato, ma non c'è fretta"

Presentazione ufficiale in casa Sampdoria del nuovo allenatore Massimo Donati e del nuovo direttore generale Jesper Fredberg, il primo a prendere la parola in conferenza stampa: “Il mio italiano non è ancora perfetto” - dice ai giornalisti. Insieme a Donati e Fredberg anche il direttore sportivo, Andrea Mancini

Academy - Continua Fredberg: "Le giovanili sono necessarie, ci sono molti aspetti che mi motivano a lavorare con i giovani. Sono appena arrivato, l’Academy è qualcosa a cui devo certamente guardare, per trarne il meglio. Domanda legittima ma risponderò al momento giusto, non lo è ancora."

Mercato- "Non c’è dubbio che abbiamo speso tanto ma la spesa non ha ottenuto i risultati sperati. Non abbiamo ottenuto nulla. C’è un budget e c’è un po’ di flessibilità sul budget, per ottenere il massimo. Io e Andrea sappiamo cosa fare per ottenere il meglio."

Giocatori - "Abbiamo una lista di giocatori, vogliamo creare una strategia di lungo termine e avere una filosofia riconoscibile. Selezioneremo giocatori con questa prospettiva. Vogliamo una squadra, con leadership di Donati, per continuità e stabilità. Faremo nuovi acquisti il prima possibile. Fare le cose in fretta è pericoloso.

Estero o italiano - "Non guarderemo al passaporto, preferiamo italiani ma non ci limitiamo a quello. Non vogliamo una squadra con 11 nazionalità diverse. Cerchiamo giocatori che possano aiutare anche gli altri a migliorare. Abbiamo rispetto per tutti i giocatori che sono già qui. C’è una lista e dobbiamo adattarci al mercato.

Dati e statistiche - "E' difficile non parlare di dati nel calcio attuale: la mia filosofia è averne tanti ma per aiutarci nel mercato e risparmiare tempo

I numeri però non parlano delle persone di cui il calcio è fatto. Ma servono idee chiare e stile preciso. La Sampdoria rappresenta qualcosa di importante per tante persone e anche per me nella mia carriera. Non abbiamo un ascensore per arrivare in cima "

Sulla figura del ds Andrea Mancini - "Buona impressione, mente aperta e nel calcio si deve essere squadra: possiamo costruire qualcosa. Emozioni, non un’azienda di altro genere. Famiglia punto di forza unione nella squadra, tutti devono seguire questo percorso, tutti i giocatori devono seguire questo approccio. Convinto a venire qua nonostante la crisi in atto, sicuro che se si va in battaglia si viene coperti dal resto della squadra. Farà trasferire la sua famiglia in Italia e non l’avrebbe fatto se non credesse di poter fare bene. Diventerò un esperto della storia della Sampdoria a breve, conoscevo la sua maglia e le sue vittorie più importanti"

Prende poi la parola Massimo Donati:

Obiettivo di Massima - "Si parte con l’idea di andare forte, impossibile predire il futuro, ma si andrà forte dall’inizio c’è già tanto entusiasmo. Il passato è passato, per me e per la squadra, inutile perdere energie su quello. Serve solo a guardare ai propri errori e non farli più. Impegno, sudore, fare le cose per bene. Non serve promettere nulla, si gioca per vincere la prossima partita e poi quella dopo. Molto contento di approccio ed entusiasmo della squadra. Fari spenti completi, guardiamo partita dopo partita: passa tutto dal lavoro settimanale. Il risultato è soprattutto figlio del lavoro quotidiano."

Colloqui giocatori - "Ragazzi fantastici, grandissima predisposizione al lavoro, serenità e voglia matta di nuova stagione. Sorpreso, pensavo di trovare strascichi. Invece ottima impressione, ottimo primo approccio."

Passata stagione - "Dovrò dare identità e organizzazione alla squadra, non guardo il passato"

Giovani - "Non ho nessuna paura a mettere un giovane. I ragazzi della Primavera si allenano con noi e li valuto tranquillamente. Precedenza a chi sta meglio"

"Categoria e modulo? Ho dei principi di gioco, sono numeri che danno un’idea ma non specifici di quello che sarà in campo. Non ho mai fatto la Serie B ma non è un problema. Campionato greco non regolare! Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura. Ho sensazioni positive da quando sono arrivato e ora ci si dà dentro, con uno staff molto preparato"

Samp - "E' un onore essere qua, per la maglia, lo stadio, la tifoseria. Non è punto di partenza o arrivo, ma un punto bello. Mesi fa ho incontrato uno di voi e gli ho detto pensa che bello se…"

Gasperini - "Lo apprezzo ma dipende da tante cose applicare i suoi dettami"

Stadio pieno sarà supporto, è la parte bella del calcio. Era un piacere anche giocare in trasferta. La fortuna in casa è che lo stadio è pieno, con gente che ama la squadra e la maglia. Tifosi parte del nostro progetto saranno sempre lí. Tutti assieme si possono fare cose importanti Obiettivo sarà tirare fuori il 100% da tutti i giocatori"

Mancini: "Fa piacere Leoni Ghilardi Stankovic Pedrola Esposito, giocatori molto interessanti fa piacere anche per loro. Chi ha qualità ha qualità

L’importante è che i giocatori vengano qua per lottare e onorare la maglietta che si porta (Samp è tra le più importanti al mondo)

Pedrola giocatore di categoria superiore, patrimonio della società , lo aiuteremo a star bene fisicamente"

Fredberg chiude: "Siamo un gruppo, siamo in sintonia per aiutarci l’un l’altro, aiuto reciproco e lavoro di squadra. Ringrazio Chicco, Attilio, Angelo per il loro lavoro. Sicuramente ultimo mese ha cementato un gruppo, siamo tornati ad essere una famiglia, valutati uomini prima dei calciatori. Coda e Tutino sono importanti ma vedremo la situazione"

